Rosario Outlet: tras un debut exitoso, se vienen dos ferias al año

>> Leer más: Rosario Outlet cerró con un éxito de convocatoria y récord de ventas

En base a la gran repercusión que tuvo Rosario Outlet, la idea ahora es repetir en marzo y agosto de 2025. Lopergolo profundizó: “La intención es hacer liquidaciones de verano y de invierno, y así brindar previsión a las empresas para que se preparen para esos eventos. Los fabricantes saben podrán liquidar los saldos de temporadas en marzo y agosto. Tenemos que proteger al comercio. Por eso entendemos que un evento que generó en cuatro días ventas por mil doscientos millones de pesos no se puede hacer más de dos veces al año”.

“Además, estamos poniendo énfasis en fábricas que dan trabajo, y mucho, a los rosarinos. Nombrando a dos o tres empresas de la ciudad ya hay mil operarios. Nuestro objetivo, además de impulsar el comercio o las ventas, es darle visibilidad a estas empresas como rosarinas. Mucha gente, por ejemplo, no sabía que Ringo (fabricante de calzado) es de esta ciudad. Estamos trabajando con las mismas empresas, pero queremos sumar a otras que por distintos motivos no estuvieron presentes en el outlet. Ahora se sumarán”, añadió Lopergolo.

rosario outlet.png Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El funcionario se mostró confiado que en las próximas ediciones de la feria el número de empresas rosarinas crezca, y es por eso que ya desde Producción están pensando en cambiar de ámbito para albergar a todas las firmas. Y como la intención es seguir en la zona aledaña al río Paraná y en sentido el Galpón 11 aparece como el reducto más indicado ya que cuenta una superficie cubierta mucho mayor a la que tiene el CEC. “Las empresas ahora deben prepararse con el stock. Ellos no tuvieron en cuenta la magnitud del evento que resultó ser masivo. Hubo empresas que tuvieron que ir a buscar ropa a sus locales porque no tenían stock. Así y todo, trajeron ropa nueva y mantuvieron los precios, lo que habla del compromiso con el consumidor”, destacó.

“Durante toda la feria no hubo un perchero vacío, siempre hubo ropa y de todas las marcas. Si la idea es sumar fábricas en un evento que quede como calendarizado dos veces al año y darle otro potencial a nivel turístico dentro de la provincial, siempre con la premisa de visibilizar nuestras fábricas de indumentaria y calzado”, subrayó el titular de Desarrollo Productivo y Empleado.

Cómo fue la primera edición de Rosario Outlet

Rosario Outlet se desarrolló del jueves 22 al domingo 25 de agosto en el Centro de Expresiones Contemporáneas (Paseo de las Artes y río Paraná). Participaron 18 firmas locales que elaboran en la ciudad vestimentas, calzados y accesorios.

Estuvieron presentes marcas locales como Tibbon, Gufo, Vandalia, Laundry, The Bag Belt, Idrógeno, Frog Small, Hardway, Hardfield, Ringo Store, Sonder, Archie & Reiton, Oassian, This Week, Japón, Sólido Inc, Beckon y Melocotón.

Los rubros incluidos fueron indumentaria para adultos y niños, calzado, ropa deportiva y urbana de esta y otras temporadas.

>> Leer más: Rosario Outlet: una multitud de rosarinos copó el CEC en el arranque de la feria

El evento tuvo como telón de fondo una gran movida solidaria para el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Los concurrentes tuvieron la opción de adquirir un bono contribución voluntario de mil pesos.

La expo terminó con éxito de convocatoria de pública y de números. Se realizaron ventas por más mil millones de pesos. Se emitieron 19.200 tickets, y se vendieron aproximadamente 8.800 prendas diarias. Por su parte, el Hospital Víctor J. Vilela recibió un respaldo impresionante gracias al bono colaborativo de $1.000, recaudando un total de $6.432.000. Ese monto hay que sumarle un millón de pesos más donados por la firma Hardway.

Crisis en el sector textil

Por su parte, Carina Gieco, vocera de la Cámara de indumentaria Textil de Rosario sostuvo que hoy por hoy se podía decir que la feria realizada en el Centro de Expresiones Contemporáneas “fue un éxito, las marcas que participaron recibieron un poco aire económico porque la venían pasando muy mal. Fue un alivio en lo inmediato, pero no es la solución”.

La empresaria dijo que el rubro textil sufre “una fuerte caída fuerte en las ventas, con empresas y talleres chicos que están cerrando. El sector hace años que está pasando muy mal. Hace años que viene en caída, pero hace un semestre que vamos en picada. Esta feria se hizo como para que las marcas tuvieran un respiro económico, es una medida que se hace como un salvataje, pero no es la solución”, dijo a LT8.

“La gente concurre a estos eventos porque el poder adquisitivo que tiene da para las ofertas que se promocionan en el outlet. El dinero no alcanza para lo que realmente cuesta una prenda. Los costos de producir no dan. Los servicios de las empresas son caros, hay materiales de prendas que son importados. Por ejemplo, no tenemos una empresa que fabrique elásticos, cierres, hilos. Eso no se fabrica en Argentina y tienen un costo alto, que paga la empresa”, indicó.

Otra cuestión importante, agregó Gieco, es tener a los empleados en regla. “Pocas empresas lo pueden hacer, el resto no y desde hace un montón de tiempo, y la evasión se incrementó en los últimos meses. Muchos terminan cerrando. También está la importación libre que trae competencia desleal. Además los alquileres están por las nubes, todo ha aumentado en los últimos tiempos”.

En resumen, subrayó Gieco, “a nadie le alcanza lo que gana. Los empleados necesitan más dinero para vivir y las empresas no se los pueden pagar porque no venden. Entonces es un círculo que se generó y no le sirve a nadie. Los talleres de cinco o diez empleados están cerrando, no hay forma de que puedan sostenerse. Y el que cierra queda fuera del sistema. Antes podían buscar otro rubro, hoy no”.