Rosario Outlet: llega la primera feria de marcas rosarinas a precios de fábrica

Lopérgolo aclaró que el municipio, por esta exposición, no cobra ningún canon a las empresas locales que expondrán sus productos. “La Municipalidad, a través de las Secretaría de Desarrollo Económico y de Cultura, cede el espacio y toda la estructura para que los locales se puedan instalar cómodamente. Queremos destacar a la empresa que invierte en la ciudad, que da trabajo, que fabrica en Rosario y que sus productos puedan ser comprados a buen precio por quienes concurran a este primer outlet de marcas rosarinas”.

En declaraciones a LT8, el titular de Desarrollo Económico consideró que “Rosario no escapa a la realidad económica que vive el país. Dependiendo del rubro, hay una baja de producción de entre el 16 y 17 por ciento. Somos conscientes de eso y queremos acompañar a los diferentes sectores productivos de la ciudad. Lo hacemos con (el programa) Precios Justos y a través de la línea de inversión para hoteleros y gastronómicos”.

Marcas rosarinas y promociones

Por su parte, Sabrina Brachetta, subsecretaria de Producción agregó: “Es una oportunidad para aprovechar, en esta primera edición, participarán destacadas marcas locales como Tibbon, Gufo, Vandalia, Laundry, The Bag Belt, Idrógeno, Frog Small, Hardway, Hardfield, Ringo Store, Sonder, Archie & Reiton, Oassian, This Week, Japón, Sólido Inc, Beckon y Melocotón“. Los rubros incluyen indumentaria para adultos y niños, calzado, ropa deportiva y urbana de esta y otras temporadas.

El evento ofrecerá una oportunidad única de compra, a los importantes descuentos de las marcas, se le suma que el Banco Municipal de Rosario ofrecerá un 30%, con un tope de reintegro de $8.000, aplicable hasta en dos transacciones por compra y hasta dos compras por cuenta. La promoción incluye además financiación en hasta 6 cuotas sin interés.

CEC oulet01.jpg

Por otro lado, se podrá disfrutar del aire libre a la vera del río, donde habrá foodtrucks, DJs y actividades para las infancias.

Se anticipa una gran afluencia de público en el circuito de compras de marcas de primera línea. Se recomienda asistir con tiempo para recorrer y disfrutar del atractivo de las ofertas y la calidad de las marcas presentes. Este evento busca consolidarse como una cita imperdible para los amantes de la moda y las compras en Rosario.