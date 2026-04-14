La Capital | La Ciudad | Cultural Fontanarrosa

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

El espacio cultural que pertenece a la Municipalidad de Rosario habilitó la inscripción para los talleres que comenzarán a dictarse en mayo

14 de abril 2026 · 12:34hs
Hay tiempo hasta el 3 de mayo para inscribirse a los diferentes talleres

Hay tiempo hasta el 3 de mayo para inscribirse a los diferentes talleres

El Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) continúa con su ciclo formativo para diferentes públicos. Iniciado en 2024, POV se organiza a través de cápsulas de experiencias y aprendizajes, cuyas propuestas y docentes fueron seleccionados a través del Programa Público 3NTR3.

Hasta el 3 de mayo se encuentran abiertas las preinscripciones para los talleres, los cuales incluirán actividades de baile, recursos de fotografía creativa, prácticas de escritura para no ficción y programación de videojuegos.

>> Leer más: Rosario lanza talleres gratuitos para que personas mayores aprendan a usar el celular

Cuáles son los talleres

Cómo narrar el tiempo y el espacio

Con las docentes Inés Martínez y Andrea Caterina (Las Durmientes) se analizarán las diferentes formas de relato en proyectos fotográficos de artistas visuales, repensando las categorías de tiempo y espacio. El taller propone indagar en la construcción de la imagen propia desde lo narrativo y sus elementos, conjugando marcos teóricos con propuestas lúdicas para activar la mirada y la mente.

Los interesados, a partir de los 16 años de edad, podrán participar con cualquier dispositivo fotográfico. El taller comienza el 5 de mayo, todos los martes de 17 a 19 durante cinco encuentros. En el formulario de inscripción se determina el costo y otras consultas con las docentes.

Revolver el archivo personal

Se trata de ocho encuentros junto a la periodista Candela Ramírez, donde se conjugan la lectura de crónicas y ejercicios de redacción para narrar acontecimientos de la vida íntima, de la historia familiar, de la ciudad donde vivimos o de historias que conozcamos de primera mano.

El taller inicia el 6 de mayo, todos los miércoles de 16 a 18 durante ocho encuentros. Pensado para mayores de 16 años, en el formulario de inscripción se informa el costo y el correo de consultas.

Break dance

Se trata de cuatro encuentros para introducirse en las técnicas del break dance, a través de la participación activa de los interesados en situaciones colectivas de juego, indagando en las propias habilidades, incorporando un bagaje de gestos deportivos técnicos. A cargo del profesor Sergio "Mono" Monzón, se ofrecerán herramientas características de los trabajos de coordinación, fuerza y flexibilidad desde la perspectiva del breaking, manteniendo una base estructural en la educación física.

Destinado a jóvenes a partir de los 15 años de edad, el taller comienza el 6 de mayo, todos los miércoles de 17 a 19. En el formulario de inscripción se informa el costo y el correo del docente para consultas.

Programación de videojuegos para niñxs

Son cuatro encuentros en los que se trabajarán diferentes dinámicas de videojuegos a partir de la plataforma Scratch. Bajo la coordinación de Lucila Sacrafia, en cada clase los chicos podrán diseñar y programar un videojuego a partir de diferentes consignas.

El taller está pensado para niños y niñas de entre 8 y 11 años. Comienza el 7 de mayo, todos los jueves de 16 a 17.30. Se requiere asistir con notebook. En el formulario de inscripción se detalla el correo de consultas y el costo de la propuesta.

Noticias relacionadas
La sede del Pami en Rosario. Una médica de cabecera expuso los problemas que afrontan los profesionales ante la reducción de aranceles por consultas

Médica de cabecera del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

conflicto universitario: los docentes de las facultades publicas sacan sus aulas a la calle

Conflicto universitario: los docentes de las facultades públicas sacan sus aulas a la calle

La red de salud pública de Rosario realiza actualmente 94.000 atenciones por mes y más de 1.190.000 consultas ambulatorias.

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

el tiempo en rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

Ver comentarios

Las más leídas

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Lo último

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe en el que encuadra a la ciudad en una zona que se verá afectada por lluvias intensas

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos
Médica de cabecera del Pami: Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo
LA CIUDAD

Médica de cabecera del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K
LA CIUDAD

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Enrico retruca a Michlig: San Cristóbal es de los más beneficiados con obras

Por Facundo Borrego
Política

Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Ovación
Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios
Ovación

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Cronograma de la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: días y horarios

Oscar Salomón y la mejora de Newells: Estamos siendo competitivos entre nosotros

Oscar Salomón y la mejora de Newell's: "Estamos siendo competitivos entre nosotros"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

Dos provincias visitaron Santa Fe para conocer su modelo de seguridad y penitenciario

La Ciudad
Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios
La Ciudad

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Médica de cabecera del Pami: Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo

Médica de cabecera del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Policiales

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
Información general

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
El Mundo

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Autorizan el sacrificio de 80 hipopótamos de la cocaína de Pablo Escobar
Información General

Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias
Ovación

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro
La Ciudad

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La Ciudad

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos
La Ciudad

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo
Información General

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Economía

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas  desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas"  desalienta a víctimas

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR
La Ciudad

No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante
POLICIALES

Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio
Ovación

La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un entredicho legislativo
Política

La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste de Rosario

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo
Ovación

Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones
Información General

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones