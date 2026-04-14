Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

El espacio cultural que pertenece a la Municipalidad de Rosario habilitó la inscripción para los talleres que comenzarán a dictarse en mayo

Hay tiempo hasta el 3 de mayo para inscribirse a los diferentes talleres

El Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080) continúa con su ciclo formativo para diferentes públicos . Iniciado en 2024, POV se organiza a través de cápsulas de experiencias y aprendizajes, cuyas propuestas y docentes fueron seleccionados a través del Programa Público 3NTR3.

Hasta el 3 de mayo se encuentran abiertas las preinscripciones para los talleres , los cuales incluirán actividades de baile, recursos de fotografía creativa, prácticas de escritura para no ficción y programación de videojuegos.

Con las docentes Inés Martínez y Andrea Caterina (Las Durmientes) se analizarán las diferentes formas de relato en proyectos fotográficos de artistas visuales, repensando las categorías de tiempo y espacio. El taller propone indagar en la construcción de la imagen propia desde lo narrativo y sus elementos, conjugando marcos teóricos con propuestas lúdicas para activar la mirada y la mente.

Los interesados, a partir de los 16 años de edad, podrán participar con cualquier dispositivo fotográfico. El taller comienza el 5 de mayo, todos los martes de 17 a 19 durante cinco encuentros. En el formulario de inscripción se determina el costo y otras consultas con las docentes.

Revolver el archivo personal

Se trata de ocho encuentros junto a la periodista Candela Ramírez, donde se conjugan la lectura de crónicas y ejercicios de redacción para narrar acontecimientos de la vida íntima, de la historia familiar, de la ciudad donde vivimos o de historias que conozcamos de primera mano.

El taller inicia el 6 de mayo, todos los miércoles de 16 a 18 durante ocho encuentros. Pensado para mayores de 16 años, en el formulario de inscripción se informa el costo y el correo de consultas.

Break dance

Se trata de cuatro encuentros para introducirse en las técnicas del break dance, a través de la participación activa de los interesados en situaciones colectivas de juego, indagando en las propias habilidades, incorporando un bagaje de gestos deportivos técnicos. A cargo del profesor Sergio "Mono" Monzón, se ofrecerán herramientas características de los trabajos de coordinación, fuerza y flexibilidad desde la perspectiva del breaking, manteniendo una base estructural en la educación física.

Destinado a jóvenes a partir de los 15 años de edad, el taller comienza el 6 de mayo, todos los miércoles de 17 a 19. En el formulario de inscripción se informa el costo y el correo del docente para consultas.

Programación de videojuegos para niñxs

Son cuatro encuentros en los que se trabajarán diferentes dinámicas de videojuegos a partir de la plataforma Scratch. Bajo la coordinación de Lucila Sacrafia, en cada clase los chicos podrán diseñar y programar un videojuego a partir de diferentes consignas.

El taller está pensado para niños y niñas de entre 8 y 11 años. Comienza el 7 de mayo, todos los jueves de 16 a 17.30. Se requiere asistir con notebook. En el formulario de inscripción se detalla el correo de consultas y el costo de la propuesta.