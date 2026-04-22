Rosario lanzó la décima edición del Programa Abiertos: quiénes pueden acceder

La convocatoria permite dictar cursos y talleres en museos y espacios culturales con uso gratuito de instalaciones. En esta nota, todos los detalles

El Programa Abiertos, de gestión municipal, ofrece espacios públicos para propuestas de formación cultural

La Municipalidad de Rosario lanzó la décima edición del Programa Abiertos y convocó a artistas, docentes y gestores culturales a presentar proyectos de formación independientes. La iniciativa habilita el uso gratuito de museos, bibliotecas y centros culturales municipales para dictar clases, cursos, talleres y seminarios, con la posibilidad de generar ingresos mediante el cobro de aranceles.

La Secretaría de Cultura y Educación abrió la inscripción online hasta el 3 de mayo a través de rosario.gob.ar . El programa apunta a fortalecer el ecosistema cultural y dinamizar la economía creativa local, al facilitar infraestructura, recursos técnicos y difusión dentro de la agenda oficial de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a personas con residencia permanente en Rosario que presenten propuestas de formación cultural. Las actividades pueden orientarse a público general o a segmentos específicos y deben adaptarse a los espacios municipales disponibles.

Los proyectos deberán contemplar entre uno y doce encuentros, que se desarrollarán entre mayo y septiembre de 2026 . La frecuencia podrá ser semanal, quincenal o mensual, con un máximo de una clase por semana. Cada institución definirá días y horarios, mientras que la modalidad de cursado se acordará entre el responsable del proyecto y el espacio asignado.

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Los espacios culturales habilitados en el programa

La convocatoria incluye una amplia red de espacios culturales. Participan el Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro), el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez, el Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich y el Museo de la Memoria.

También forman parte el Museo de Ciencias en Movimiento, la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez, la Biblioteca Estrada y el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa.

A estos se suman el Centro Cultural Parque Alem, el Centro Cultural Cine Lumière, el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Centro Cultural Parque de España, la Casa del Tango y el Galpón 11.

Completan la oferta la Estación Embarcaderos, el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara y la Casa de la Cultura Barrio Alvear, entre otros espacios municipales habilitados.

Con esta propuesta, Rosario busca ampliar el acceso a la formación, potenciar proyectos independientes y consolidar un circuito cultural con impacto económico, al integrar producción, capacitación y generación de ingresos en el ámbito público.