Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención diaria de urgencias

El nuevo centro funciona en el Imusa, atiende todos los días y ofrece servicios gratuitos o a precios accesibles para garantizar la salud animal

El anuncio de la construcción del Hospital Animal Municipal en Rosario

Rosario inauguró el Hospital Animal Municipal y puso en marcha un nuevo esquema de atención pública para mascotas. El espacio funciona en el predio del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), en avenida Francia 1940, y atiende urgencias veterinarias en una primera etapa.

El centro abre de 8 a 20, incluidos los fines de semana, mientras que los feriados mantiene guardias de 8 a 14 . La Municipalidad confirmó que el servicio se enfoca en emergencias y que ampliará prestaciones de manera progresiva.

El proyecto, que impulsó el veterinario y exconcejal Carlos Coscia, posiciona a Rosario como una de las primeras ciudades de la región en contar con un hospital público para animales. La iniciativa busca garantizar el acceso a la salud animal en un contexto donde los costos del sector privado limitan la atención para muchas familias.

El hospital trabaja de manera articulada con el Imusa, pero no lo reemplaza . Ambos espacios comparten el predio y organizan sus tareas con mayor especialización en áreas y guardias.

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En cuanto al acceso, las personas registradas en el sistema de salud municipal reciben atención sin cargo. Quienes no están inscriptas pueden acceder mediante el pago de un bono de valor reducido.

Desde la entidad aclararon que el servicio no incluye el traslado ni la recolección de animales en la vía pública. Además, remarcaron que se trata de un dispositivo en crecimiento que sumará nuevas prestaciones con el tiempo.

La apertura del hospital también genera expectativas en el ámbito profesional. Referentes del sector estiman que la iniciativa puede elevar los estándares de atención y ampliar la oferta de servicios veterinarios en Rosario.