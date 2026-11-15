Rosario celebró las primeras rondas de los Circuitos Culturales +65

La Municipalidad realizó una gala de encuentro en el Museo de la Ciudad. La iniciativa gratuita promueve la participación y la creación de vínculos

El objetivo de la propuesta es fortalecer el acceso sostenido de las personas mayores a la vida cultural pública.

La Municipalidad de Rosario celebró la culminación de las dos primeras rondas de los Circuitos Culturales +65, una iniciativa gratuita destinada a personas mayores de 65 años que propone descubrir la ciudad, conocer sus espacios culturales y participar de experiencias vinculadas con el arte, la historia y el patrimonio local.

La gala se realizó el sábado en el Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich y reunió a participantes de las distintas propuestas, que compartieron una jornada de encuentro con grupos que fueron conformando durante el desarrollo del programa. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura y Educación municipal, en el marco del Plan Mil65.

Durante la celebración, el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, felicitó a quienes se sumaron a la propuesta y destacó la posibilidad de generar vínculos entre personas que no se conocían. “Se animaron a ir a una iniciativa donde no sabían con quién se iban a encontrar y donde no les preguntaban de dónde vienen, qué piensan. Y así se hace una ciudad: encontrándonos entre los que no nos conocemos, compartiendo entre quienes pensamos distinto y construyendo vínculos que nos hagan ser felices”, expresó.

El funcionario también remarcó la decisión de ampliar el acceso a las instituciones culturales y sostuvo que el compromiso con lo público se refleja en espacios cada vez más abiertos y accesibles.

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“Por ahí estas personas habían pasado por la puerta de las instituciones y nunca habían ingresado, o creen que a determinados espacios siempre tienen que ir con niños o acompañados”, explicó Luciana Binotti, una de las referentes de las propuestas culturales destinadas a personas mayores de 65 años.

Según las coordinadoras, el objetivo es fortalecer el acceso sostenido de las personas mayores a la vida cultural pública de Rosario, mediante experiencias de participación activa, encuentro y apropiación de los espacios de la ciudad.

“En cada propuesta estuvo este momento de sentarse, de reflexionar, de mirarse a la cara, de contarse qué pensaban, qué se llevaban”, señaló Andrea Castagno, referente del Plan Mil65 en la Secretaría de Cultura.

Voces del programa

Las experiencias de quienes participaron reflejan el alcance de la iniciativa. Marisa Bandeo, que realizó los dos circuitos junto a su marido, destacó la posibilidad de conocer la ciudad y ampliar su círculo social. La pareja llegó desde Chaco hace dos años.

“Nos sorprendió gratamente, porque no es fácil que un municipio se comprometa con la gente grande. Es una alternativa de vida muy saludable, porque hace a la socialización de todos. A nosotros nos ayuda mucho a conocer gente y a conocer Rosario”, contó.

Una experiencia similar fue la de Elsa Buffa, quien se mudó a Rosario hace apenas dos meses y se inscribió para conocer la ciudad y relacionarse con otras personas. Su participación también le permitió acercarse a instituciones culturales y sumarse a nuevas actividades. “Conocí dos bibliotecas, una más linda que la otra, me re enganché, me asocié a la biblioteca y conocí gente que también, como yo, está conociendo la ciudad”, agregó.

Entre los testimonios también estuvo el de Alicia, de 95 años, quien participó de las dos rondas y valoró especialmente la posibilidad de compartir las experiencias. “Le agradezco mucho a mi hija que me trajo y a mis nietas. Conocí gente, fuimos al teatro La Comedia. A mí me hace bien, pues yo estoy sola”, expresó.

Para Castagno, la respuesta de los participantes fue positiva desde el comienzo. El programa empezó en agosto y ya cuenta con grupos conformados que mantienen el contacto a través de encuentros y grupos de WhatsApp. La gala permitió reunir por primera vez a la totalidad de quienes participaron de las distintas rondas.

Propuestas para el verano

Los Circuitos Culturales se organizaron en cuatro ejes temáticos, entre los cuales los interesados pudieron elegir de acuerdo con sus preferencias: arte e historia, ciencia y tecnología, juegos y palabras, y música y movimiento.

Participaron 19 instituciones culturales: Teatro La Comedia, Museo Estévez, Jardín de los Niños, Casa Vanzo, Centro Cultural Parque de España, Museo de la Ciudad, Biblioteca Argentina, Complejo Astronómico Municipal, Estación 300, Galpón 11, Isla de los Inventos, Museo de la Memoria, Biblioteca Estrada, Estación Embarcaderos, Centro Cultural Fontanarrosa, Casa del Tango, Museo Castagnino, EMAU y Museo Macro.

La gala no representa el cierre del programa. Actualmente está abierta la inscripción para visitas especiales en distintos espacios culturales de la ciudad, con actividades destinadas a personas mayores de 65 años. La información y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio oficial de la Municipalidad. Además, se prevé la apertura de nuevos Circuitos Culturales +65 durante la temporada de verano. Las actividades serán gratuitas y requerirán inscripción previa.