Ricardo Daniel Castillo fue designado al frente del Comando Unificado de Rosario

Castillo fue presentado en la sede Rosario de Gobernación durante un acto al que asisten el gobernador de la provincia Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin, el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lucas Gancerain, y el director general de Gendarmería Nacional, Andrés Severino.

Luego de la presentación formal, Castillo se reunirá con las fuerzas políticas y de seguridad en un encuentro donde se instrumentarás las acciones acordadas durante esta semana en la reunión llevada adelante con el presidente Alberto Fernández, como el arribo de más gendarmes a Rosario, la instalación de la nueva unidad móvil de Gendarmería (el destacamento móvil 7).

gendarmeria Ricardo castillo01.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El titular de Gendarmería Nacional, Andrés Severino, fue quien respondió las preguntas de los periodistas una vez que se hizo la presentación del nuevo encargado de coordinar las actuaciones. "Castillo fue seleccionado por la conducción superior mediante un análisis de sus antecedentes en la fuerza y su capacidad operativa. En un primer momento trabajará junto al jefe de Región II de Gendarmería. Ya mismo queda constituido como jefe de la fuerza de tareas y como coordinador de operaciones en esta jurisdicción tanto en Rosario como en el resto de la provincia de Santa Fe, junto a las fuerzas policiales".

Cautela y estrategia

Al ser consultado sobre el arribo a la provincia de otros 300 gendarmes para sumarse a las tareas de prevención y patrullajes, Severino fue cauteloso al responder: "No quiero mentirle. 300 efectivos ya están dispuestos, pero no quiero poner una fecha porque son personas, además de la logística propia para hacer los traslados. Es inminente la llegada. Además son datos estratégicos, por lo tanto no los voy a revelar, no es porque quiera ocultar información. Pero de hecho, ya tenemos efectivos en esta jurisdicción a partir del momento en que se prometió la llegada de los mismos a la provincia. Insisto, no quiero poner una fecha, porque después cualquier problema que surja se lo van a querer cobrar a alguien. En breve estarán acá".

gendarmeria Ricardo castillo02.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Acerca del plan que se llevará adelante desde hoy en Rosario, el responsable de Gendarmería Nacional remarcó que "la idea es tener una actitud proactiva y no trabajar por reacción. En relación a esta nueva etapa, lo que nos dará esta coordinación es otra capacidad operativa y éstas son estrategias. No puedo adelantar los trabajos específicos que se realizarán. Los lugares neurálgicos en relación al delito complejo y la criminalidad están siendo contemplados. Y en el transcurso de los días van a tener alguna muestra que lleve tranquilidad a la población no sólo de Rosario sino de toda la provincia”.

"Esta es una nueva estrategia de operatividad. El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación tomó contacto con cada jefe de las fuerzas federales con quienes trabajamos hace mucho tiempo, por lo menos al inicio de mi gestión. No tenemos ningún recelo profesional, no estamos para las fotos. Después de esta reunión tenemos un encuentro con cada oficial superior de las fuerzas federales que están en la provincia para coordinar actividades específicas. Trabajaremos en conjunto y teniendo en cuenta el mapa del calor del delito que nos presente las autoridades políticas de seguridad de la provincia".