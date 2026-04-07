El hijo y sucesor del fundador del taekwondo visitará Rosario entre el 18 y 19 de abril

El gran maestro surcoreano Cho Jung Hwa, hijo del general Choi Hong Hi, dictará un seminario en el club Federal y estará presente en el 38º torneo Mario Yorio

El gran maestro Choi Jung Hwa , único hijo del general Choi Hong Hi, creador del taekwondo , visitará Rosario, con motivo de un seminario que dictará en el Club Atlético Sportivo Federal (18 de abril) y estará presente en el 38º campeonato Mario Yorio (19), cuyo desarrollo será en esa misma entidad del norte de la ciudad.

Choi Jung Hwa es el actual presidente de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF) y pasará por Rosario con motivo de una gira por Sudamérica.

Esta será la sexta visita de Choi Jung Hwa a Rosario, a partir de una iniciativa de la Federación Santafesina de Taekwondo ITF, presidida por Ebel Barat, quien a su vez es secretario Confederación Argentina de Taekwondo ITF.

La primera oportunidad en que Choi Jung Hwa llegó a la ciudad fue junto a su padre, con motivo de la organización del Campeonato Mundial de 1999, con Rosario como subsede y la participación de 17 países en el Club Atlético Provincial. Mientras que la última visita fue hace 20 años.

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Choi dará un seminario en el Club Atlético Sportivo Federal (Pedro Agrelo 2298) el sábado 18 de abril, a las 15, mientras que el domingo 19, a las 12.30, estará presente en el 38° Campeonato Mario Yorio, el más antiguo que se realiza en el país sin contar el campeonato nacional, en la misma institución donde hablará un día antes.

En marzo pasado se desarrollaron en Seúl (Corea del Sur) los actos por el 60° aniversario de la creación del taekwondo. El gran maestro Choi fue el anfitrión y en esa ocasión, Ebel Barat aprovechó su presencia para ajustar detalles de la visita del titular de la ITF, que se concretará en pocos días.