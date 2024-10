Repudian una pintada con mensaje discriminatorio en una cancha de fútbol para ciegos

En las últimas horas, la Cancha de la Inclusión , acondicionada para que las personas no videntes pueden practicar fútbol en el parque Independencia, fue blanco de un acto de vandalismo . Sobre una de sus paredes alguien escribió con pintura en aerosol una leyenda discriminatoria y agraviante (“Si los ciegos no ven, para qué vienen”) y al lado quedó el símbolo de una agrupación anarquista. Esto ocurrió a menos de un mes de haber sido reacondicionado el predio.

Marc sostuvo que “lamentablemente, las personas no cuidan estas instalaciones en los espacios públicos. En algunas ocasiones, han arrancado los para pelotas para hacer parrillas o rompen el piso. Los chicos que entrenan aquí los martes, jueves y sábados muchas veces tienen que discutir con personas que están jugando a la pelota, con gente que no entiende que esta cancha fue diseñada para personas ciegas y que tiene todas las medidas de seguridad que necesitamos para jugar”.

Cancha de la Inclusión Parque Independencia.jpeg La Cancha de la Inclusión ubicada en el parque Independencia había sido restaurada hace menos de un mes.

Recordó, además, que la canchita de fútbol había sido restaurada "hace menos de un mes en el marco de la Copa de Plata, que es un torneo de fútbol para ciegos donde vinieron personas de otras provincias. En esa oportunidad, junto al intendente de la ciudad le pusimos el nombre de Claudio Monzón, un ex jugador del seleccionado nacional Los Murciélagos, un equipo que nos puso en lo más alto del podio del deporte de alto rendimiento y adaptado”.

“La frase que pusieron (“Si los ciegos no ven para qué vienen...”) tiene un contexto simbólico muy triste y doloroso que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad de qué nos está pasando”, subrayó. La Cancha de la Inclusión fue uno de los espacios públicos incluidos en un plan de remodelación que había lanzado el municipio rosarino y que fue puesto a nuevo a principios de junio de este año. Sin embargo, el lugar siguió sufriendo los embates del vandalismo y de a poco las vallas de madera que están ubicadas en los laterales fueron sufrieron pequeños pero incesantes roturas.

Un acto de ignorancia

Norberto Catalano, referente de la Asociación Rosarina de Deportes para Ciego (Ardec), tiene 76 años y es un activo participante de maratones. Obviamente, está muy familiarizado con la Cancha de la Inclusión. En diálogo con La Capital, y exponiendo un humor envidiable, no pudo contener una carcajada cuando se le explicó por teléfono cuál había sido el acto de vandalismo contra el predio ubicado en ese sector del parque Independencia.

“Para qué escribieron, si nosotros no vemos. Tendrían que haber puesto un disco”, ironizó Catalano. Sobre la frase que quedó pintada en una de las vallas, el referente de Ardec dijo que tomaba ese hecho “como un acto de ignorancia. Eso no me ofende. Debe ser que soy viejo y miro la vida desde otro ángulo. Yo estuve en la creación de Ardec y tengo claro lo que representa el deporte para ciegos”, remarcó.

Catalano contó que estuvo al frente de la institución por más de 20 años. En cuanto a la persona que pintó semejante leyenda dijo “sentir lástima. No le tengo bronca. Los que hacen este tipo de ataques son ignorantes. Si nos quieren hacer daño que busquen otra manera, porque así no”.

“Los que hicieron eso no son malos, son ignorantes. Cuando los ciegos vamos a ese lugar, no vamos a mirar, vamos a jugar al fútbol. Y lo hacemos con reglas que permiten al que no ve jugar al fútbol. No vamos a mirar las estrellas. Sería bueno que los que escribieron esa frase se enteren de eso.

Catalano recordó que hace un mes se reinauguró la cancha De la Inclusión. “En esa oportunidad, cuando se remodeló, se agrandaron los arcos, ahora tienen el tamaño de los de hockey y antes eran más chicos. Se corrieron unos parapelotas para que cubrieran todo detrás de los arcos. Se arreglaron las protecciones de madera que recubren las vallas, porque eso es lo que más se vandaliza”, agregó.

En aquella ocasión “realizó una fecha de fútbol, donde vinieron equipos de varios lugares como Tucumán, Buenos Aires, La Pampa y Chaco, Santa Fe, Salta y Jujuy. Deben haber como 40 equipos. Ya se hizo una clasificación y quedamos en para participar en la llamada Copa de Plata, y para esa fecha de fútbol le pedimos a la Municipalidad que arreglaran y así se hizo. Siempre hubo actos de vandalismo”, manifestó.