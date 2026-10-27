El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Durante todo noviembre se votarán 74 proyectos. Como novedad, la propuesta incluye intervenciones en los parques Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz, además de dos proyectos de gran envergadura para toda la ciudad

Una de las novedades de esta edición es la posibilidad de votar proyectos de renovación integral para los parques Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz.

La renovación de los grandes parques de Rosario se sumará este año a las propuestas del Presupuesto Participativo (PP) , que durante noviembre pondrá a consideración de los vecinos 74 proyectos para definir las obras que se realizarán en 2027. La votación estará abierta desde el lunes 2 de noviembre hasta el 10 de diciembre y podrá realizarse de manera online, con la posibilidad de participar desde los 13 años .

La nueva edición amplía el alcance de la herramienta municipal: además de las intervenciones habituales en plazas y espacios barriales, los vecinos podrán elegir entre proyectos de transformación integral de grandes parques de la ciudad . La propuesta busca que las mejoras respondan no solo a las necesidades de infraestructura, sino también a los usos que los propios rosarinos hacen de esos espacios .

Por cada uno de los seis distritos se elegirán cinco proyectos, dos vinculados a grandes obras y otros tres de escala barrial, que incluye además centros comerciales y renovación de canteros centrales de grandes avenidas como Avellaneda en el tramo de bulevar Seguí a Uriburu . A esos 30 ganadores se sumará la elección entre dos iniciativas de alcance para toda la ciudad, que también estarán disponibles para la votación ciudadana, e involucrarán un proyecto deportivo general y otro relacionado a la conexión de los espacios públicos de la costanera .

De plazas a parques

Una de las novedades de esta edición es la posibilidad de votar proyectos de renovación integral para los parques Alem, Urquiza y Scalabrini Ortiz. La propuesta apunta a ir más allá de las mejoras tradicionales, como la instalación de juegos infantiles o la renovación de mobiliario, para adaptar cada espacio a las actividades que ya realizan sus visitantes.

En el Parque Alem, por ejemplo, el objetivo es contemplar los distintos usos recreativos y deportivos, además de las áreas destinadas a los chicos. En el Parque Scalabrini Ortiz, la iniciativa busca reconocer tanto la presencia de familias que utilizan los juegos como la de grupos que se reúnen para correr o entrenar.

En otros sectores, las propuestas apuntan a responder a demandas más específicas. En el norte de la ciudad, donde los chicos se apropiaron de un espacio para utilizarlo como circuito de bicicletas, se plantea acondicionarlo con mejores condiciones de seguridad e iluminación. En el entorno de Cuatro Plazas, la iniciativa contempla incorporar un espacio destinado a los perros, en respuesta al uso que hacen del lugar los vecinos que concurren con sus mascotas.

El Parque Urquiza, por su parte, tiene una fuerte presencia de público que practica básquet. La propuesta busca potenciar esos espacios recreativos, con mejoras para el básquet 3x3 y las canchas de fútbol.

Las intervenciones también contemplan mejoras generales en iluminación, bancos y veredas. "El eje estará puesto en potenciar los usos que los vecinos ya les dan a los espacios públicos, en lugar de aplicar un modelo uniforme de renovación con mangrullos nuevos, bancos, iluminación y juegos para chicos", explicó la secretaria de Cercanía del municipio, Vanesa Di Bene.

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Proyectos para toda la ciudad

La votación también incorporará dos iniciativas de alcance general. Una propone conectar el kilómetro cero de Rosario con los distintos parques mediante un recorrido que integre la costanera, con infraestructura como bebederos y bicicleteros para facilitar la circulación y el uso recreativo.

La segunda iniciativa apunta a impulsar una red de canchas multideportivas en distintos puntos de la ciudad. La propuesta contempla disciplinas que ganaron presencia en los últimos años, como pickleball, básquet 3x3, fútbol-tenis y newcom, una modalidad de vóley adaptada que tiene una importante participación de adultos mayores.

La idea es incorporar espacios para estas actividades en parques y otros sectores públicos donde actualmente la oferta es limitada. Si el proyecto resulta elegido, se prevé instalar una cancha multideportiva en cada uno de los seis distritos.

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Voto joven y participación online

La Municipalidad busca ampliar la cantidad de personas que participan de la elección y reforzar el conocimiento del Presupuesto Participativo. En la edición anterior votaron alrededor de 36 mil rosarinos, una cifra que representa menos del 5% de la población de la ciudad.

Por eso, uno de los objetivos de este año será promover la votación virtual mediante la página oficial de la Municipalidad, para facilitar el acceso a los proyectos y permitir que más vecinos decidan qué obras consideran prioritarias para sus barrios.

La participación estará habilitada desde los 13 años, con la intención de incorporar también a los adolescentes en las decisiones sobre los espacios que utilizan cotidianamente.

"La continuidad del programa apunta a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el espacio público, a partir de una herramienta que permite elegir directamente las intervenciones que se ejecutarán", apuntó Di Bene. Con 74 proyectos en competencia y un alcance que se extiende de las plazas barriales a los grandes parques, noviembre será el mes en que los rosarinos definirán parte de las obras previstas para 2027.