Realizan un importante operativo para sacar vehículos abandonados de comisarías de Rosario

WhatsApp Image 2025-02-27 at 16.14.04.jpeg

“Antes de que finalice marzo, la idea es limpiar las últimas ocho comisarías que nos quedan. Entonces el 100% de Rosario ya no va a tener autos ni motos. Algo positivo es que no volverá a entrar nada a la comisaría. No es que lo resolvimos con un parche, sino que lo hicimos de raíz para que nuestra Policía esté trabajando con la gente en tareas de prevención y no cuidando los efectos al frente de las comisarías”, detalló Figueroa Escauriza.