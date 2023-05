Quema en las islas: un juez federal de Victoria dice que la Justicia de Rosario debe investigar

quemas.jpg Incendios en las islas del Delta: los daños ambientales son incalculables.

Pero un juez provincial primero y la Cámara Penal de Rosario después se pronunciaron por la incompetencia de la justicia provincial para intervenir en causas por incendios de pastizales en las islas del Paraná. El primer revés para esa iniciativa lo decidió el juez de primera instancia Nicolás Foppiani ante el pedido de citar al propio gobernador Gustavo Bordet. La fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren anunció entonces la apelación. Posteriormente la camarista Carina Lurati consideró que el asunto en análisis es un delito ambiental de competencia federal, en consonancia con la jurisprudencia publicada en la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este caso tuvo variadas alternativas judiciales. Antes de que se desencadenara este conflicto de competencias judiciales, en julio del año pasado, el ex concejal radical Jorge Boasso presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de Rosario para que investigue y aplique la ley de quemas (Nº 27.604) para encontrar a los responsables de provocar severos daños en la salud de la población producto del humo que emana los incendios, cuyas partículas superan ampliamente el máximo tolerable sobre los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir 25 PM.

humo incendios islas Los efectos del humo provocado por las quemas de pastizales son muy nocivos para los rosarinos. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La presentación fue en la fiscalía federal 3 de Rosario a cargo de Adriana Saccone por problemas en la vista que tuvo el denunciante, según el planteo de una oftalmóloga, por causa de los incendios. También el periodista rosarino Andrés Canepa participó de la denuncia a raíz de un cuadro respiratorio crítico, atribuido a la misma causa, según certificación de un médico neumonólogo. Y una tercera denunciante fue Adriana Acosta, quien presentó un dictamen médico que acredita que padece de un "cuadro de faringitis alérgica producto del humo de las islas". Todos los médicos acreditantes están citados con nombre y número de matrícula.

>> Leer más: Quemas en las islas: Jorge Boasso presentó una denuncia penal en la Justicia Federal

Los tres denunciantes mencionaban que los incendios constituían una acción dolosa intencional, que estaba probada por ser un hecho evidente y notorio, que las quemas indiscriminadas provocaban daños en la flora y la fauna, que se verificaban problemas respiratorios de dominio público en Rosario y que las autoridades entrerrianas no intervenían. Citaban como prueba dictámenes sobre la calidad del aire del Observatorio Ambiental de la UNR, invitaban a que se pronuncien jefes de servicios ambientales de distintos centros de alergia y neumonología públicos y privados sobre el estrago en la salud en Rosario.

El fiscal federal de Rosario Claudio Kishimoto, en cooperación con los fiscales del MPA, remitió el caso a la fiscalía federal de Victoria para que asumiera el legajo. El caso fue recibido por el juez federal victoriense Martín que consideró, ante lo denunciado, que la competencia federal es un fuero de excepción, de intervención limitada, por lo que la competencia es provincial, en este caso de la Justicia de Santa Fe. Aduce además que "la intervención del fuero federal está limitada a los casos en que la afectación ambiental interjurisdiccional es demostrada con un grado de convicción suficiente" lo que, a su criterio, esto no está probado.

Algo llamativo cuando la Nación declaró la emergencia ambiental desde 2020 en la zona de islas. Y en agosto de 2022 según el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la empresa HSE Ingeniería, encargada de la logística, el aire presentó entre 6 y 9 veces mayor concentración de material particulado de alto volumen (partículas PM10 y PM2.5) capaces de provocar enfermedades respiratorias y hasta enfermedades terminales como el cáncer.

>> Leer más: Humo de las islas: el aire de Rosario es seis veces más tóxico que el de otras grandes urbes

No obstante el juez federal Martin alega que no hay evidencia suficiente, que "no se encuentra probado en el caso concreto, que la magnitud del siniestro denunciado haya alcanzado la necesaria interjurisdiccionalidad, extremo este que habilita el fuero de excepción". Para Martín "si bien la quema a cielo abierto es un proceso inaceptable en términos ambientales" no puede inferirse ni suponerse que el humo liberado habilite que actúe la Justicia Federal de Victoria.

En consecuencia Martín resuelve devolver el expediente al juzgado penal de primera instancia de Rosario, sugiriendo al juez que, de no coincidir con su criterio, lo eleve a la Corte Nacional a fin de que defina quién se queda con el caso. Mientras tanto en Rosario el caso vuelve al Ministerio Público de la Acusación (MPA) a un equipo en el que participan los fiscales Schiappa Pietra, Matías Ocariz y en el que actúa también el fiscal federal Claudio Kishimoto.