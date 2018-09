La intendenta Mónica Fein, el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Héctor Floriani, presenciaron ayer el comienzo de las obras de viviendas en el marco del Plan para la transformación urbana de la Ciudad Universitaria de Rosario y su entorno.

Este proyecto permitirá el ordenamiento urbano de la zona, el desarrollo de una nueva avenida y la construcción de más de 300 viviendas, entre otras acciones.

Se avanza así con la construcción de 114 viviendas en el predio ubicado en Esmeralda e Ituzaingo. Próximamente empezará a ejecutarse la avenida de la Universidad (hoy calle Berutti), entre Cochabamba y 27 de Febrero y luego continuará con el resto de unidades habitacionales.

"Esta obra es una transformación integral de este barrio, que requirió de aportes de provincia, municipio y universidad, que tuvo un tratamiento en el Concejo y hubo una ordenanza aprobada por unanimidad y que hoy cuenta con una participación activa de vecinos", afirmó Fein.

"Este es un proyecto de gran impacto y envergadura, que representa un paso más en cumplir con nuestro compromiso de transformar definitivamente cada uno de los sectores de la ciudad", agregó.

"Esto sería imposible de realizar si de antemano la ciudad no hubiera tenido un proyecto, desarrollado por nuestros equipos técnicos; si la Universidad no hubiera estado dispuesta a ofrecer espacio público y sus equipos técnicos colaborando, y, por supuesto, si la provincia no hubiera decidido enfrentar esta importante inversión para dar una solución integral", remarcó.

A su turno, el titular de la cartera de Hábitat, Diego Leone detalló: "Las unidades son de uno, dos y tres dormitorios para alojar a las familias que están en la barranca, en el asentamiento que tiene muchísimos años; además de las viviendas que se construirán con un año de plazo, vamos a empezar con la avenida y todavía faltan iniciar dos cuerpos más de unidades habitacionales. Sumado a esto, mejoras integrales en el barrio como la puesta en valor de la Plaza República de la Sexta".

El secretario de Estado del Hábitat expresó: "Por una decisión del gobernador Miguel Lifschitz los recursos para esta obra están garantizados, en una época de crisis de la economía a nivel nacional que empecemos esta obra es fundamental y lo mejor es la cantidad de mano de obra que va a insumir esta construcción", aseguró.

Floriani consideró que "definitivamente esto tiene características de sueños en vía de realización. La Universidad aporta inteligencia en general, y junto a profesionales de la provincia y municipalidad, que han trabajo muchísimo. Cada 15 días se lleva a cabo la mesa de gestión barrial. Cabe remarcar que el municipio inició la colocación de luminarias LED en Cerrito y Riobamba, desde Berutti hasta San Martín, con el objetivo de generar entornos seguros. Serán 144 artefactos para el sector del barrio.