Puente Rosario-Victoria: cuestionan el inminente aumento del peaje en un 100%

"Está recontra pagado y amortizado, no entendemos por qué no se ocupa Vialidad Nacional en lugar de mantener ese peaje trucho como el mantenimiento de las rutas nacionales 12 y 14", protestó el representante del Conaduv en declaraciones al programa "Todos en La Ocho", de LT8, respecto a este nuevo importe que deberán pagar los automovilistas.

Respecto a la consulta popular lanzada por Vialidad Nacional para consultar sobre el aumento del peaje a los usuarios, Lasca criticó: "Ese una falta de respeto total, se nos burlan en la cara a quienes somos usuarios viales, ya que se trata de una simple consulta ciudadana por escrito, donde contestan lo que quieren. Y lo más grave es que ya están autorizados a aplicar el aumento".

>> Leer más: Anuncian el fin de la concesión del puente Rosario-Victoria

Volver a la década del 90

También cargó contra las concesiones otorgadas a esta empresa que explota el denominado corredor vial Nº 18, cuyo contrato ya venció. "Es un disparate, porque se le prorrogó un año más la concesión. No sabemos por qué Vialidad Nacional no se hace cargo del mantenimiento y la conservación, teniendo en cuenta que la autovía ya fue pagada y esa suma corrió por cuenta del gobierno nacional, ya que la empresa Caminos del Río Uruguay no se hizo cargo".

"Nos da la impresión que volvemos a la década del 90, al otorgar en concesión las rutas nacionales donde representa un fracaso porque no hay un caudal de tránsito para sostener un sistema de garitas (cabinas de peaje), salvo que nos quieran cobrar un millón de pesos por vehículo para destinar ese dinero a obras de infraestructura", reflexionó.

Además, aseguró que por parte de Vialidad Nacional "hay discriminación y no hay fundamento alguno y premian a una empresa incumplidora, como lo es Caminos del Río Uruguay y bajo un contrato que es absolutamente indebido e ilegal con la cantidad de renegociaciones, sin llamados a licitación ni audiencias públicas".