Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Las acusaciones por el derrumbe del paso peatonal siguen. El organismo nacional dice que el control vehicular no es su facultad. Apunta a Vialidad de Santa Fe

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

23 de enero 2026 · 10:44hs
Caída del puente peatonal en Circunvalación

LA CAPITAL / Marcelo Bustamante

Caída del puente peatonal en Circunvalación

Alejado el riesgo y la conmoción tras la caída del puente peatonal sobre Circunvalación, el eje de la discusión es dar con la responsabilidad, ya no de quién embistió la estructura, está claro, sino de quién no alertó o controló, o directamente permitió por acción u omisión que un transporte lleve mal estibada una máquina. ¿Vialidad Nacional? ¿Seguridad provincial? ¿El concesionario?

Luego del accidente, se posaron las primeras críticas contra Vialidad Nacional, organismo descentralizado del Estado Nacional. De hecho, el senador provincial Ciro Seisas sostuvo en su cuenta de X, a poco del siniestro, que “los puentes de Circunvalación y su mantenimiento también son responsabilidad de Vialidad Nacional”, y que debe controlar “la velocidad y la altura de carretones y camiones que transitan por la traza”.

Si bien no hubo y no habrá comunicado del organismo, fuentes al tanto de las funciones respondieron off the record. “Lo único que falta es que le echen la culpa a Vialidad por un transportista o un operario que estibó mal una carga especial y se mandó por Circunvalación”, sugirieron.

El puente derrumbado

Afirman que el organismo del Estado no hace controles de tránsito, hace trabajos de mantenimiento u obras sobre las rutas. Y recuerdan que los controles de tránsito son responsabilidad de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la policía provincial y fuerzas federales.

“Lo que habría que cuestionar, en todo caso, es a quien dejó circular a ese carretón con una carga mal estibada, que, en este caso, la retropala que llevaba estaba mal plegada. Por eso se llevó puesto un puente peatonal”, lanzaron en el organismo con sede en Buenos Aires.

Es claro que una dependencia del Estado nacional, desinflada en cuanto a presupuesto y actividad, ya que obras viales no existen y el mantenimiento es pésimo, está regalada para pegarle a la Casa Rosada por parte del gobierno provincial y de Rosario.

puente circnvalacion1
Trabajos sobre el puente peatonal caído en Circunvalación

Trabajos sobre el puente peatonal caído en Circunvalación

¿Quién paga?

Por otro lado, la pregunta es quién arregla el puente y quién se hace cargo del costo. En primer lugar, es necesario recordar que Circunvalación está concesionada a Corredores Viales.

Así, la concesionaria es la que debe reclamar a la aseguradora del vehículo que ocasionó el siniestro el costo de la reparación. Fuentes al tanto descuentan que se harán los reclamos administrativos correspondientes para que el seguro del vehículo pague el daño producido al bien público.

El transportista y la máquina deberían tener un seguro y esta compañía hacerse cargo de la reparación del puente. Normalmente, lo que se hace en este caso es que la concesionaria lo arregla, y después se le reclama a la aseguradora.

“El Estado no puede esperar a que la aseguradora del vehículo le pague el arreglo porque podría demorar. Lo realiza y después se lo reclama. Vialidad tratará de que el servicio del cruce peatonal se restablezca lo antes posible y eso está a cargo de la concesionaria”, agregaron desde la dependencia nacional.

