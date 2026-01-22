Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado El accidente ocurrió este jueves por la tarde en la mano sur-norte de la avenida, entre bulevar Avellaneda y Uriburu, cuando un camión que trasladaba una excavadora impactó contra la estructura. 22 de enero 2026 · 16:38hs

Marcelo Bustamante / La Capital El puente colapsó después de que un camión quiso pasar con una excavadora. Marcelo Bustamante / La Capital El camión, que transportaba una excavadora Hydromac, frenó en la banquina tras el siniestro. Marcelo Bustamante / La Capital Demoras en el tránsito.

Un camión que transportaba una excavadora chocó contra un puente peatonal en avenida Circunvalación y lo hizo colapsar. El hecho sucedió este jueves por la tarde en la mano sur-norte entre bulevar Avellaneda y avenida Uriburu, por lo que el tránsito estuvo cortado hasta pasadas las nueve de la noche.

Según la información oficial, el episodio fue alertado a través de una llamada al 911 cuando un automovilista que transitaba por Circunvalación advirtió que el camión arrastró la estructura de metal y hormigón.

El siniestro vial lo ocasionó un camión que trasladaba en su semirremolque una pesada excavadora Hydromac. La altura de la máquina superó la del puente peatonal y lo derribó. El conductor del camión tuvo que frenar en la banquina.

image - 2026-01-22T165659.536 Afortunadamente ningún peatón se encontraba atravesando el puente, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, en los minutos posteriores al accidente algunos vehículos volvieron en contramano o se cambiaron de carril generando caos en el lugar.

X2Twitter.com_pEWgCvs2uwpngpMf_640p En las redes sociales, los usuarios compartieron videos tras la caída del puente. Tras el hecho, se resolvió el corte total de la circulación vehicular en la mano sur-norte de avenida Circunvalación entre Avellaneda y Uriburu. Asimismo, personal de tránsito y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar para ordenar los desvíos que se realizan por Ovidio Lagos. A las 21.25, Vialidad Nacional informó que se restablecía la circulación. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2014427543554723931&partner=&hide_thread=false Un camión que trasladaba una excavadora derribó un puente peatonal y provocó el corte total del tránsito en la mano sur-norte de avenida Circunvalación, entre bulevar Avellaneda y avenida Uriburu, en Rosario.



→ https://t.co/A0H5Jy3z9T pic.twitter.com/hpWly1ZJ5N — Diario La Capital (@lacapital) January 22, 2026