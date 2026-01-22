La Capital | La Ciudad | camión

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

El accidente ocurrió este jueves por la tarde en la mano sur-norte de la avenida, entre bulevar Avellaneda y Uriburu, cuando un camión que trasladaba una excavadora impactó contra la estructura.

22 de enero 2026 · 16:38hs
El puente colapsó después de que un camión quiso pasar con una excavadora. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Marcelo Bustamante / La Capital 
El camión

Marcelo Bustamante / La Capital

El camión, que transportaba una excavadora Hydromac, frenó en la banquina tras el siniestro.
Demoras en el tránsito. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Demoras en el tránsito. 

Un camión que transportaba una excavadora chocó contra un puente peatonal en avenida Circunvalación y lo hizo colapsar. El hecho sucedió este jueves por la tarde en la mano sur-norte entre bulevar Avellaneda y avenida Uriburu, por lo que el tránsito estuvo cortado hasta pasadas las nueve de la noche.

Según la información oficial, el episodio fue alertado a través de una llamada al 911 cuando un automovilista que transitaba por Circunvalación advirtió que el camión arrastró la estructura de metal y hormigón.

El siniestro vial lo ocasionó un camión que trasladaba en su semirremolque una pesada excavadora Hydromac. La altura de la máquina superó la del puente peatonal y lo derribó. El conductor del camión tuvo que frenar en la banquina.

image - 2026-01-22T165659.536

Afortunadamente ningún peatón se encontraba atravesando el puente, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, en los minutos posteriores al accidente algunos vehículos volvieron en contramano o se cambiaron de carril generando caos en el lugar.

X2Twitter.com_pEWgCvs2uwpngpMf_640p

En las redes sociales, los usuarios compartieron videos tras la caída del puente.

Tras el hecho, se resolvió el corte total de la circulación vehicular en la mano sur-norte de avenida Circunvalación entre Avellaneda y Uriburu. Asimismo, personal de tránsito y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar para ordenar los desvíos que se realizan por Ovidio Lagos.

A las 21.25, Vialidad Nacional informó que se restablecía la circulación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2014427543554723931&partner=&hide_thread=false

Un camionero falleció el martes 13 de enero de 2026 en 27 de Febrero y Circunvalación, frente a la entrada al puerto de Rosario.

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Rosario comenzó el 2026 bajo los efectos de La Niña y se espera un verano con temperaturas máximas elevadas

Alerta amarillo por altas temperaturas: se vienen máximas de 38 grados

La UOM Rosario está en alerta

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

