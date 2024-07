Denuncia penal del municipio contra la Corriente Clasista y Combativa por la protesta en Oroño al 900

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale , confirmó que se presentó una denuncia penal contra el titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Eduardo Delmonte, por los daños al patrimonio de la ciudad y obstrucción de la vía pública ocasionados durante la protesta que se llevó a cabo este jueves en bulevar Oroño al 900, frente a los Tribunales Federales. " Ayer hubo un capricho de un dirigente y un desafío a la autoridad pública y eso no lo vamos a tolerar. Sostenemos esta postura y volveremos a actuar penalmente ante una situación como la de ayer ”, remarcó.

El funcionario afirmó que el líder de la CCC “(Eduardo) Delmonte ya había sido advertido que no tenía autorización para hacer ese tipo de protesta en ese lugar . Hay determinadas pautas que deben respetarse. La protesta se hizo en pleno bulevar Oroño, en un horario donde mucha gente lleva a sus hijos a la escuela, un lugar lleno de clínicas e instituciones médicas y tránsito intenso. No tenía ningún sentido hacer una protesta en ese lugar y bajo esa modalidad . Lo de ayer fue una puesta en escena, un circo y claramente una provocación ”, subrayó el funcionario.

“Constamos los daños que hubo y los perjuicios que se generaron durante la protesta. Queremos evitar que esto vuelva a suceder. Entendemos que hay un contexto que puede ameritar la protesta social, pero lo ocurrido ayer no puede volver a repetirse en Rosario. Aspiramos que todas las organizaciones sociales tomen nota de esto. La situación social es crítica, pero lo de ayer tuvo que ver con un capricho de un dirigente y de un grupo en particular que forzó una situación”, agregó Chale.

Protesta social frente Tribunales Federales

La CCC junto a otras organizaciones sociales realizaron ayer una marcha hacia los Tribunales Federales de Oroño al 900 para reclamar que el gobierno nacional acate los fallos judiciales y distribuya la ayuda alimentaria en los comedores comunitarios del país. La medida de protesta de ayer incluía el armado de ollas populares sobre el cantero central de Oroño, frente al edificio judicial, y cortes de tránsito.

La situación generó un momento de tensión cuando personal del área de Control de la Municipalidad se presentó en el lugar para plantearle a los militantes que ese acto no podía realizarse en el lugar debido a los múltiples inconvenientes que causaba en la zona y también por el riesgo que conllevaba la utilización de varias garrafas en esa calle.

Movilización comedores sociales01.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Este viernes, Chale fue tajante: “Los daños que se causaron sobre el cantero de Oroño no fueron cuantiosos, pero haremos lo mismo que hicimos en otras oportunidades como con la puerta del Palacio Municipal y la Fuente de los Españoles. Le vamos a exigir a los organizadores que se hagan cargo de los daños generados”.

Al ser consultado sobre qué diferencia había entre una protesta en Oroño al 900 y otra en plaza San Martín, con una diferencia de doscientos metros un lugar de otro, el funcionario planteó: “No es lo mismo. Hemos admitido protestas en plazas frente a edificios púbicos, incluso coordinando operativos con personal de Tránsito. Queremos minimizar el daño que se genera al resto de las personas que circulan o que van a trabajar. Oroño al 900 no era el lugar correspondiente. Las organizaciones ayer no pudieron entregar el petitorio porque la mesa de entrada donde debían presentarlo no era la de Oroño al 900, era la de calle Entre Ríos. Ayer hubo una puesta en escena, un circo, y claramente una provocación”.

Movilización comedores sociales03.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“Ayer todo ocurrió frente a padres que iban a buscar a sus hijos a la escuela, gente que tenía programado un turno médico, y una protesta como la de ayer altera mucho al convivencia de la ciudad. Esto no debe repetirse. Cualquiera no puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar, aun admitiendo la conflictividad social. Ayer hubo un capricho de un dirigente y un desafío a la autoridad pública y eso no lo vamos a tolerar. Y vamos a sostener esta postura y volveremos a actual penalmente ante una situación como la de ayer”, remarcó.