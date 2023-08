Por una bandera que abrace a todos los donantes de órganos

"Que la bandera abrace a todos los donantes de órganos en su Día". El deseo pertenece a Silvia Trivisonno, la mamá de María Antonella, la nena que ya es una emblema de donación en Rosario. Este martes 29 de agosto, Día de la Persona que Dona Organos, el deseo se hará realidad cuando a las 8, se "levante" la celeste y blanca en el Monumento a la Bandera. Todo en el marco de anuncios tirados irersponsablemente al aire en favor de la "venta de órganos", sobre el que la madre de la nena dijo: "No me imagino vendiendo los organos de un hijo con afán de lucro. Si hay alguien que vende, hay alguien que compra, no es esa la política que seguimos"..