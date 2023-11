Por qué las familias más ricas de Rosario deciden irse de la ciudad

“Una familia (pudiente) no elige instalarse en un punto como 27 de Febrero y Vera Mujica, por ejemplo, a pesar de su alta conectividad y escasa distancia del centro, e incluso a pesar de que en Rosario tenemos infraestructura deportiva, cultural, escuelas, servicios, parques e instituciones. Porque no hay una adecuada frecuencia de colectivos, por la inseguridad”, menciona entre las causas que llevan no sólo a apostar por otros destinos con menor desarrollo, sino a configurar un escenario de infravaloración de los lotes urbanos disponibles.