Polémica por el feriado nacional: el comercio abre "bajo protesta" y pagará doble jornal

"Este feriado impuesto anoche lo tomamos con mucho estupor. Ayer estallaron los teléfonos para hacer interconsultas para ver como reaccionaría el comercio de la ciudad a esta sorpresiva normativa del presidente", señaló Acosta, y añadió: "Consideramos que la decisión fue apresurada, porque no contempló la posibilidad de que salieran voluntariamente las provincias o en su defecto debió ser un día no laborable, que le de la opción al empleador de abrir o no abrir. Ahora nos obligan a hacerlo, porque estamos en vísperas de las fiestas”.