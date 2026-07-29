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Rosario celebra los diez años de MicroFeria de Arte en el CEC

Galerías y espacios de arte de distintos puntos del país desembarcan en el CEC para exhibir y comercializar sus obras

29 de julio 2026 · 19:10hs
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La MicroFeria de Arte de Rosario celebra sus diez años 

La MicroFeria de Arte de Rosario celebra sus diez años 

La MicroFeria de Arte de Rosario cumple 10 años y, para celebrarlo, reunirá a 30 galerías en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC). Además, habrá visitas guiadas, activaciones, charlas, entrega de premios y actividades en toda la ciudad. El evento se realizará desde el jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto de 15 a 20, con entrada libre y gratuita en el CEC (Paseo de las Artes y el río Paraná).

Organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, la iniciativa se desarrolla desde el 2016 con el objetivo de acompañar el crecimiento del circuito de artes visuales y favorecer la circulación de obras y proyectos de todo el país. A lo largo de sus diez ediciones, MicroFeria ha reunido a 109 galerías y espacios de arte provenientes de distintas partes del país y del exterior. Más de 800 artistas de distintas generaciones, procedencias y trayectorias.

A partir de este jueves, MicroFeria de Arte Rosario celebra su décima edición como un espacio de encuentro para galerías, artistas, coleccionistas, curadores, instituciones y público general. Además de la feria en el CEC, el evento se extiende a otros espacios culturales de la ciudad con una agenda especial que invita a recorrer galerías, museos y espacios de arte de Rosario.

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Galerías que participan

De MicroFeria de Arte participarán 30 galerías que fueron seleccionadas a través de la convocatoria abierta y un espacio invitado: NN (La Plata, Buenos Aires) + Mostra Gallery (Rosario, Santa Fe); Espacio Barraco (Rosario, Santa Fe) + Nilo Galpón de Arte (Córdoba); Galería de Arte Local 15 (Rosario, Santa Fe) + Laguanacazul (El Calafate, Santa Cruz); Luogo (Rafaela, Santa Fe) + Un Muro (La Rioja Capital, La Rioja); Galería Tiempo (CABA) + Ecosistema de Afectos (CABA); María Casado Home Gallery (Beccar, Buenos Aires) + Ohno (CABA); Subsuelo (Rosario, Santa Fe) + Fulana (Tafí Viejo, Tucumán); Mina (Córdoba) + Andamio Estudio (Córdoba); Diego Obligado Galería de Arte (Rosario, Santa Fe) + Satélite (Córdoba); Galerías Bonaerenses (Coronel Suárez, Buenos Aires) + El Vivero (Corrientes); Sala Reflejos (Rosario, Santa Fe) + El Dije Coop (CABA); Desmayo Galería (Rosario, Santa Fe) + Selvanegra (CABA); Gabelich Contemporáneo (Rosario, Santa Fe) + Gachi Prieto (CABA); Crudo (CABA) + Consultorio (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Riorosa (Rosario, Santa Fe) + La Portland (Paraná, Entre Ríos). El espacio invitado es Muchas Misteriosas Maravillas – Violeta Mansilla, Catalina Urtubey, Virginia Negri (Santa Fe, Córdoba, Rosario).

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Agenda completa

.Jueves 30 de julio:

  • 15 a 20 h – Décima edición de MicroFeria de Arte Rosario
  • 19 h – Acto de apertura de la 10.ª MicroFeria de Arte Rosario.

Viernes 31 de julio:

  • 15 a 20 h – Décima edición de MicroFeria de Arte Rosario
  • 16 h – ¿Quiero comprar arte, por donde empiezo? visita guiada para público en general, con el objetivo de generar espacios de diálogo e intercambio directo entre el público y las galerías. Gratis sin inscripción previa.
  • 17 h – Recital de la mosca VII (Performance).Una mosca antropomórfica improvisa un recital con un instrumento inventado a partir objetos encontrados en la basura y una cinta de embalar. Lugar: Stand Sala reflejos + El dije coop.
  • 18h – Entrega de Premios y presentacion de proyectos seleccionados de EMERGENTES 2026
  • 19:00 h- Degustación de Mistol: licor de café hecho a base de la planta de mistol, dándole nombre también a la obra. Organiza: Espacio Sacco

Sábado 1 de agosto:

  • 15 a 20 h – Décima edición de MicroFeria de Arte Rosario
  • 16 h – ¿Qué es una galería de arte? visita guiada para público en general, con el objetivo de generar espacios de diálogo e intercambio directo entre el público y las galerías. ¿Qué trabajo realiza una galería de arte y cómo se vincula con sus artistas y el público? ¿Qué hace una galería de arte en una feria? Gratis sin inscripción previa.
  • 17 h – Acto de premiación. Premio Pascual Construcciones, Programa de adquisiciones: Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (San Juan), macro (Museo de arte contemporáneo de Rosario) y entrega de distinciones del Programa mejores amigos.

Domingo 2 de agosto

  • 15 a 20 h – Décima edición de MicroFeria de Arte Rosario
  • 16 h – ¿Todos podemos coleccionar? visita guiada para público en general, con el objetivo de generar espacios de diálogo e intercambio directo entre el público y las galerías. ¿Cómo empezar a coleccionar y cómo se concreta la compra de una obra? Gratis sin inscripción previa.
  • 17 h – Presentación de la publicación Llamadas (Satélite y Bardos Editorial). En víspera del primero de agosto, con caña con ruda circulando por lo bajo, se inauguró en Satélite UNA FUERZA ANTIGUA, una muestra de Florencia Breccia, curada por Sofia Torres Kosiba. En esta publicación el nombre de la exposición se vuelve una pregunta sobre la cual investigar, escarbar, derivar, caminar y mapear. Distintas personas fueron invitadas a ensayar aproximaciones a esas palabras, sus implicaciones y resonancias. Presentan: Florencia Breccia, Valeria López e invitados especiales. Lugar: Stand Satélite.
  • 17:30 h – Presentación de “El Mundo está roto”. Revista de arte de la ciudad de Córdoba gestionada por Eugenia González Mussano y Alexandro Poggi. Lugar: Stand de Andamio Estudio.

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