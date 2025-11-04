La Capital | La Ciudad | boleto

Transporte urbano: Javkin pidió que le extiendan la facultad para fijar el precio del boleto

Lo hizo ante el Concejo y la solicitud es analizada en las comisiones de Servicio Público y Presupuesto.

4 de noviembre 2025 · 10:34hs
Valor del boleto. El intendente pidió una prórroga en las facultades para fijar la tarifa

El intendente Pablo Javkin presentó al Concejo un pedido para que se le extienda la facultad de fijar el boleto del transporte urbano de pasajeros hasta enero de 2027, con opción a una prórroga automática por un año. El último ajuste de tarifa comenzó a regir a principios de agosto.

La presentación realizada por el titular del Departamento Ejecutivo quedó a consideración de las comisiones de Servicios Públicos y Presupuesto.

En el expediente se argumenta que la posibilidad de que se dispongan ajustes de tarifas sin la intervención del Concejo “es una herramienta necesaria y adecuada para poder continuar con el plan de mejora propuesto, proporcionando claridad al usuario y brindando seguridad jurídica a los operadores del sistema de transporte”.

Además asegura que se facilita "la planificación financiera, la inversión y la prestación del sistema". El mensaje quedó en análisis y continuará en tratamiento en las próximas reuniones de la comisión de Servicios Públicos.

Cuándo fue el último aumento del boleto

Javkin tiene facultades delegadas por el Concejo para fijar el valor del boleto según el estudio de costo realizado por el Ente de la Movilidad, con un tope máximo de aumento que no puede superar el Indice de Precios al Consumidor Nivel General de la Región Pampeana relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El texto de la normativa aprobada por el Concejo plantea que en ningún caso la adecuación tarifaria podrá superar la variación acumulada de los dos meses previos a los que se encuentren publicados.

La aclaración es "publicados hasta esa fecha", pero no dice qué día del mes se toma como referencia. Así, todos los meses impares, el intendente podrá definir en cualquier momento del mismo cuánto aumentar la tarifa según los últimos índices que se conozcan.

El último aumento de boleto comenzó a regir el 4 de agosto con una tarifa básica que quedó en 1.580 pesos y en 711 pesos para quienes abonen la tarifa social Sube. En tanto, quienes usan la tarifa de uso frecuente de 30 a 79 viajes abonan $1.264 cada viaje, mientras que para quienes utilicen la tarifa de uso frecuente de 80 viajes en adelante, el boleto costará, por unidad, $1.185.

