Piden más fibra óptica para mejorar el monitoreo de seguridad en Rosario

Para el presidente de la comisión de Seguridad del Palacio Vasallo, "no hay seguridad sin monitoreo, y no hay monitoreo sin fibra. No hay respuesta eficiente sin velocidad. Y no hay velocidad sin fibra. Tampoco hay paradas seguras. Por eso es fundamental invertir en el tendido público. Hoy es muy poco, y se alquila a empresas privadas. Aunque parezca muy técnico y abstracto, es super importante", dijo.