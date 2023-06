Parque España: "No pasó nada distinto de lo que ocurría en el último tiempo"

La Municipalidad de Rosario aseguró que realiza un monitoreo permanente del sector costero del Parque España, que sufrió otro desmoronamiento que motivó la clausura preventiva del acceso al teatro Príncipe de Asturias. El secretario de Obras Públicas local, José Luis Conde, afirmó que "estructuralmente no pasó nada distinto a lo que viene ocurriendo en el último tiempo”.

El titular de Obras Públicas del municipio fue consultado sobre el problema poco antes del acto que se realizó este jueves en el edificio de la ex Aduana, donde se iba presentar el nuevo sistema de cámaras de seguridad. En una improvisada conferencia de prensa, Conde señaló que el municipio realiza monitoreos en forma permanente tanto en el edificio como en todo ese sector de la ribera.

“Estamos en contacto permanente con la institución. Contestamos todos los llamados. Acudimos al lugar cada vez que lo solicitan. Sucedió que a partir de un congreso que se hacía en el teatro Príncipe de Asturias, a la institución le pareció oportuno contratar una consultora privada de seguridad, que hizo un informe con el que coincidimos en líneas generales. Se refiere a un problema, no en el edificio que está seguro, sino en el sector del muelle donde desemboca la salida de emergencia que está próxima a la barranca y que les parecía oportuno anularla. Esa fue la historia, no mucho más”, sostuvo.

Conde recordó que estuvo en el lugar a primera hora de hoy y que volverá a visitarlo en las próximas para reunirse con las autoridades del complejo, para delinear “otras alternativas de salida de emergencia, y de última reforzar las que existan como las dos opciones que están en estudio y pueden cumplir con esa función. Tal vez podamos hacer una obra pequeña que puede ser utilizada como salida de emergencias”.

“Este es un problema de frente de barranca que está expuesto a un río como el Paraná, que tiene sus fluctuaciones en su nivel, expuesto al viento y a la lluvia, y entonces se va erosionando un poquito. No fue un desprendimiento, no se cayó un pedazo de barranca. Son cosas distintas”, argumentó Conde, y agregó: “El edificio no tiene nada que ver con el muelle. El edificio está apoyado sobre pilotes de hormigón prefabricado de 24 a 30 metros de profundidad hincados. La pequeña línea de fisura que pasó de 4 milímetros a 8, es la separación de esa estructura respecto del muelle o la tierra”.