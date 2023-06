Desde el Complejo Parque España apuntan contra Nación por el atraso en las obras de los muelles

Hernández no dudó en responsabilizar al gobierno nacional por la falta de obras de reparación tras el derrumbe de hace dos años. “El municipio cumplió en tiempo y forma con los pliegos de licitación. Hace un año se presentaron en la Dirección Nacional de Puertos para que fueran aprobados y no se hizo el llamado a licitación. Una vez más, los rosarinos somos hijos de nuestro propio esfuerzo. Hemos quedado alejados de la posibilidad de una licitación nacional”, sostuvo.

>> Leer más: Se volvió a derrumbar parte del parque España y clausuraron el teatro

“Para no interrumpir las actividades culturales y educativas estamos analizando las posibilidades que hay, teniendo en cuenta que se van a cumplir dos años del derrumbe de los últimos 20 metros de una explanada que se había reconstruido en 2007, una obra del gobierno nacional. Lamentablemente, los últimos 20 metros que se cayeron son los que se apoyaban sobre los pilotes de madera de 1882, del siglo XIX. En el resto se habían hecho pilotes de cemento”, subrayó Hernández.

parque españa03.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Y agregó: “Estamos trabajando para que esta obra, que sigue siendo la mayor inversión que hizo España en América en el área educativa, y que generó un proyecto urbanístico sin precedentes, tenga la relevancia que esta expresión generó y que siga siendo única en el continente”.

>> Leer más: Derrumbe en el Parque España: las impresionantes imágenes captadas con el drone de La Capital

Al ser consultado sobre quién fue el responsable de que la obra de reparación del desmoronamiento de julio de 2021 no se haya realizado, Hernández remarcó que el municipio “elaboró los pliegos de licitación en tiempo y forma, con la aprobación de la Administración General del Puertos. Hace un año que se presentaron los pliegos. Esta obra en 2007 fue hecha por el gobierno nacional. Es competencia nacional porque los pliego en aquella oportunidad tuvieron que ser aprobados por la Administración de Puertos. Una vez más, los rosarinos somos hijos de nuestro propio esfuerzo. Hemos quedado alejados de la posibilidad de una licitación nacional”.

parque españa04.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

>> Leer más: Clausuran parte del paseo del parque España por temor a más derrumbes

Hermández también hizo hincapié en que el edificio no corre riesgos de derrumbe, porque “está apoyado sobre 378 pilotes de cemento de 30 metros. El edificio está impecable. El problema es que la escalera por donde se ingresa al teatro se hizo sobre la barranca. Eso es lo que se está estudiando para ver si se anula como salida de emergencias. Como ingreso había sido anulado hace casi dos años por aquel derrumbe. Estamos viendo las alternativas que tenemos como salida de emergencias. Puede ser la que sale al Patio de los Cipreses, al patio del colegio, y buscar la forma para no interrumpir la actividad cultural. Sería una pena no poder llevar adelante la acción cultural que tenemos en Rosario”.