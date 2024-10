Paro nacional de transporte: qué gremios adhieren en Rosario y qué servicios se verán interrumpidos este miércoles

Sin embargo, en el caso de los taxistas de Rosario, desde el gremio aseguraron que el paro no implicará necesariamente que el servicio se resienta. En este sentido, aseguraron que quedará "a criterio de cada trabajador" si unirse o no a la medida de fuerza.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" no tendrá movimiento ya que el sindicato de pilotos definió su adhesión a la huelga. Resta saber si la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que nuclea a los trabajadores en pista de aterrizaje se sumará o no al cese de actividades.

>>Leer más: Conflicto universitario: docentes y no docentes de la UNR vuelven al paro el miércoles

Qué pasa con los taxis

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yianotti, declaró: “Como organización sindical vamos a adherir al paro. Eso no quita que el servicio se resienta o no. Tenemos casi el 50 por ciento de los dueños de taxis que están manejando sus propios autos porque se quedaron sin chofer. Además, hay algunos compañeros que no están de acuerdo con la medida de fuerza. Entonces, dejamos a criterio de cada trabajador parar a no”.

El representante de los choferes rosarino remarcó que el gremio “considera que el paro es justo, porque este gobierno nacional, lamentablemente, va en contra de las leyes laborales, quiere imponer nuevas normas que perjudican al trabajador. También está el problema de los al transporte. Aunque nuestra actividad no está subsidiada, vemos que algunos sectores dejaron de recibir subsidios y eso va en detrimento de la clase trabajadora”, agregó.

En declaraciones a LT8, el gremialista remarcó en ese sentido: “Nosotros no vamos a juzgar a los que quieran trabajar, ni vamos a interrumpir un viaje. Esa es una decisión personal de cada trabajador. Nosotros alentamos que se adhieran a la medida de fuerza, porque consideramos que hay mérito para hacerlo. Nuestro sindicato adhiere al paro por una decisión que tomó la Federación Nacional del Peones de Taxis”.