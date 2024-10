Los choferes de taxi de Rosario adhieren al paro nacional de transporte de este miércoles

El Sindicato de Peones de Taxis de Rosario adhiere al paro nacional de transporte que se realizará este miércoles, aunque los afiliados que no estén de acuerdo tendrán liberad de acción. Horacio Yianotti, secretario general de la entidad, aclaró que “casi 50 por ciento de las unidades es manejada por sus propietarios que podrían trabajar”.

“Como organización sindical vamos a adherir al paro. Eso no quita que el servicio se resienta o no. Tenemos casi el 50 por ciento de los dueños de taxis que están manejando sus propios autos porque se quedaron sin chofer. Además, hay algunos compañeros que no están de acuerdo con la medida de fuerza. Entonces, dejamos a todo a criterio de cada trabajador parar a no”, subrayó este lunes Yianotti.