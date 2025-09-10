Paro nacional universitario y marcha federal contra el veto a la ley de financiamiento

La medida de fuerza será este viernes 12 y la marcha se realizará en coincidencia con el tratamiento del veto en el Congreso

Alumnos y docentes de la Universidad anunciaron un paro nacional a realizarse el próximo viernes 12 y convocaron a una marcha federal, luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, vetara la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por el Congreso.

La Federación Universitaria de Rosario (FUR) y la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) anunciaron que adhieren a la medida de fuerza de este viernes y convocaron a una marcha federal universitaria que se realizaría el 17 o el 24 de septiembre (el día que se trate el veto en el Congreso).

>> Leer más: El presidente Milei vetó la ley de financiamiento universitario

"Esta ley construida entre todos los actores universitarios a lo largo y ancho del país garantizaba, entre otras cosas, que nuestro salario recuperara el poder adquisitivo de diciembre de 2023 con un aumento de alrededor del 45 %. También permitía subsanar un poco la delicada situación que atraviesan las obras sociales universitarias y frenaba, en parte, el vaciamiento estudiantil y de trabajadorxs docentxs y nodocentxs al cual estamos asistiendo", remarcaron desde Coad.

Calificaron además al gobierno nacional de "entreguista, cruel y corrupto".

La Federación Universitaria Argentina (FUA), junto al Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), repitieron la consigna: "Si hay veto, hay marcha".

"La característica distintiva de esta movilización sería la confluencia del sector universitario con otros como por ejemplo la salud pública en específico, la lucha que encabeza el hospital Garrahan, cuyo proyecto de emergencia también fue vetado por el Ejecutivo nacional", precisaron.

El titular de la FUA, Joaquín Carvalho, aseveró: "El gobierno nos empuja a tener que convocar a toda la sociedad para defender no sólo un reclamo universitario sino el futuro del país".