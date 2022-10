Paritaria de la UTA: "Si no hay respuestas no queda otra que el paro por tiempo indeterminado"

"Cuando comienza un plan de lucha, las medidas se van incrementando con el paso del tiempo. Y si no hay respuestas no queda otra que el paro por tiempo indeterminado. Me parece que no deberíamos llegar a eso y mucho menos que el gobierno permita que la mayor parte del país se quede sin transporte", dijo este jueves Copello en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8.