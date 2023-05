Pablo Javkin dijo que con la Justicia van a "echar a patadas" al que usurpó el terreno en las islas

El intendente Pablo Javkin se mostró satisfecho este viernes con el fallo que impidió que un empresario rosarino pudiera apropiarse de tierras del legado Deliot en la zona de islas que el municipio local logró inscribir como propias. El mandatario fue tajante en su postura de seguir defendiendo esas tierras: " Vamos a echar a patadas al que usurpó, con medidas judiciales, no con el intendente yendo de guapo ".

En el marco de esa causa, la Justicia de Entre Ríos rechazó un recurso extraordinario federal planteado por el empresario Enzo Mariani , que se agravió porque no le abrieron el recurso de inconstitucionalidad contra los fallos que, en primera y segunda instancia, le negaron la posibilidad de apropiarse de las tierras en conflicto a través de un juicio de usucapión.

legado deliot.jpg Las tierras del legado Deliot, ubicada en la zona de islas frente a Rosario. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Luego de cuestionar con dureza el fallo del juez federal de Victoria Federico Ángel Martín -quien se declaró incompetente para investigar los incendios en las islas del río Paraná frente a Rosario y pidió que el caso sea asumido por fiscales de la provincia-, Javkin se refirió a otro tema judicial que involucra a la Municipalidad y que está relacionado con las tierras del legado Deliot.

"Estuvimos 40 años para inscribirlo (al terreno del legado Deliot) y al final lo hicimos. Y como ganamos ese juicio embargamos al que usurpaba. Defender la ciudad también es eso, esos son terrenos de la ciudad en la isla que no se podían escriturar y que alguien usurpó. Y lo vamos a echar a patadas al que usurpó, con medidas judiciales, no con el intendente yendo de guapo", dijo el titular del Palacio de Los leones en una extensa entrevista con el programa "El primero de la mañana", de LT8.

"Tenemos razón como ciudad en reclamar las tierras del legado Deliot", amplió Javkin y aclaró que "acá no hay ninguna cuestión personal, porque uno es intendente y podría ser malinterpretado. Solo quiero que el terreno que es de todos los rosarinos vuelva a los rosarinos".

El fallo por las quemas en las islas

Javkin no eludió referirse al fallo del juez federal de Victoria Federico Ángel Martín -quien se declaró se declaró incompetente al sostener que carece de idoneidad para investigar los incendios en la zona de islas, que tanto daño le provocaron a la población rosarina desde finales de 2019 y hasta principios de 2023.

humo incendios islas El panorama en el humedal es de territorio arrasado: el fuego intencional consumió 800.000 hectáreas en dos años y medio. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Tras destacar la valentía del ex concejal Jorge Boasso -quien impulsó en su momento una denuncia ante la jueza federal Adriana Saccone por las quemas en las islas-, dijo que el fallo del magistrado "es una vergüenza. Yo acepto las críticas a la política, pero hablemos de la Justicia también. Este fallo sale hoy porque no hay humo y entonces creen que la gente se olvidó del problema de los incendios".

"Yo no me olvido del ecocidio que hubo en las islas acá enfrente. Les pido por favor que lean ese fallo, es vergonzoso, porque se tomó el tiempo para que no hubiera incendios. Creo que ahora tenemos medidas para que los fiscales de la provincia intervengan", destacó el intendente.