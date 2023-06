Pablo Javkin: "Al ministro de Justicia nacional no le conocemos la voz" El intendente de Rosario dijo que el gobierno nacional debe decidir qué hacer con los presos de alto perfil "que mandan a matar desde la cárcel" 14 de junio 2023 · 10:08hs

El intendente Pablo Javkin volvió a reclamar mayor presencia policial en las calles.

El intendente Pablo Javkin cuestionó con dureza al Servicio Penitenciario Federal y en la misma sintonía al ministro de Justicia nacional, Martín Soria, de quien dijo "no le conocemos ni la voz, porque no me atiende a mí ni lo hace con los medios". El titular del Palacio de los Leones hizo declaraciones en el marco de un nuevo reclamo por el destino de los presos de alto perfil "que mandan a matar desde la cárcel".

En un marco de una Rosario signada por la violencia narcocriminal, donde el número de asesinatos asciende a la fecha a 139, a los que se suman ataques e intimidaciones a escuelas y extorsiones de todo tipo, Javkin volvió a reclamar por enésima vez poder tener la potestad de designar al jefe de la policía y que haya más patrulleros en las calles.

Este miércoles, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Javkin se refirió a los ataques a escuelas -en las últimas horas se sumaron una balacera y una nota amenazante dirgida contra un directivo- y allí apuntó directamente a la falta de patrullajes en las calles: "Lo dije claro hace una semana y lo publiqué. Rosario tiene 60 móviles en las calles, San Salvador de Jujuy tiene arriba de 100, el departamento Garay tiene otro tanto. Tenemos un patrullero cada 280 cuadras. Ayer hubo una balacera a pie..."

"Hay que aclarar -amplió el intendente- que más allá de que en cada caso particular puede haber, como pasó en varios escuelas, amenazas de propios alumnos, y que fueron esclarecidos, también es cierto que acá se puede balear una escuela y no hay persecución posterior. El problema es que después no se detiene a nadie".

>> Leer más: En lo que va del año unas 36 escuelas no tuvieron clases la violencia urbana En ese marco, Javkin rescató el trabajo que lleva adelante el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, de quien dijo "recibe a os vecinos, los escucha, pero si no le dan recursos para sostener una gestión esto se hace muy difícil. Esto es básico, no podemos tener la baja presencia policial que tenemos. Cuánto hace que pedí que los jefes de municipios pongan a los jefes de Policía. Esa ley duerme en el Senado. Déjenme intervenir más. Y lo último, todos los hechos siguen siendo generados desde la cárcel". Cuando se le indicó sobre la inminencia de colocación de inhibidores en las cárceles y si juzgaba demorada esa medida, aclaró: "No juzgo, que se dé, que se concrete". Seguidamente, Javkin recordó que hace unos días "hubo un traslado de Piñero a Buenos Aires de un preso muy conocido (Fran Riquelme). ¿Por qué? Porque en Buenos Aires puede hacer lo que quiere". "Entonces -redondeó la entrevista- la Argentina tiene que decidir qué hace con los que son capaces de mandar a matar desde la cárcel. Esto es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, que sigue sin analizar el tema. No hay respuesta del área de Seguridad Nacional". y en ese contexto arremetió contra el ministro de Justicia, Martín Soria, de quien dijo "no le conocemos la voz, cuántas entrevistas le dio a la prensa. No me atiende a mí, no atiende a los medios. Son dos Argentinas".