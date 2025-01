Ozempic, el medicamento que ayuda a bajar de peso, en la mira: ¿hay nuevos efectos adversos?

La Capital habló con un experto en el tema, el médico Diego Awruch, cirujano y especialista en Obesidad quien integra un equipo multidisciplinario que ayuda a pacientes en el proceso del descenso de peso, con distintos tratamientos, entre ellos el Ozempic.

¿Cuándo comenzaron a tratar pacientes con Ozempic? ¿Qué estudios deben realizarse para comenzar a usarlo?

Ozempic fue aprobado en 2017 en Estados Unidos, en 2018 en Europa. Se utilizó inicialmente, y se utiliza, para el tratamiento de la diabetes. Se vio que la gente que tenía indicación de este fármaco también bajaba de peso, con lo cual hubo un boom de la indicación de la droga semaglutida ( Ozempic y otros) y la liraglutida (Saxenda y otros) para el descenso de peso. Los estudios que se requieren, además de una exhaustiva evaluación del paciente y su historia, son: una evaluación cardiovascular, un laboratorio completo, una ecografía para descartar problemas biliares y pancréaticos previos que pueden exacerbarse con el tratamiento.

¿Qué efectos se conocen? ¿Los resultados de este estudio cambian la mirada que los médicos tienen sobre esta medicación?

Los efectos positivos sin dudas son una mejoría en los parámetros de diabetes, como primer paso, y una baja de peso del 5 al 15% con los beneficios que eso tiene sobre la parte cardiometabólica y neurológica. También trabaja sobre la saciedad. De acuerdo a lo publicado esta semana, por lo que pude leer, no preocupa particularmente. Uno de los aspectos que se mencionan como nuevos son los cálculos renales o vesiculares, pero eso puede pasar siempre que se baja de peso muy rápido, y ocurre con la cirugía bariátrica también y otros métodos que ayudan al descenso rápido. Insisto: lo que se precisa es seguimiento médico con cualquier medicación o terapia de descenso de peso. Lo que pasó, cuando fue el furor de Ozempic, es que empezó a venderse sin control, a personas que accedían por una consulta por videollamada o encontraban a quien se lo suministraba sin indicación de un especialista. Incluso se llegó al punto en el que los pacientes que lo necesitaban para tratar su diabetes no lo conseguían. En definitiva, siempre hay que analizar beneficios y riesgos, y eso lo hace un equipo profesional.

ozempic obesidad semaglutida.jpg

Control del azúcar en sangre y descenso de peso son los principales beneficios ¿eso funciona en todos los pacientes?

No todos los pacientes van a bajar de peso y no todos los pacientes van a tolerar esta medicación, esto hay que decirlo. Existe un porcentaje de personas que va a tener molestias digestivas, hinchazón, flatulencias, y otros que directamente no responden. Hay gente a la que se le inyectó el medicamento de manera diaria o semanal durante meses y no logró los efectos deseados. Se denominan no respondedores al tratamiento, por eso es fundamental que si uno usa Ozampic u otros similares para descenso de peso sea acompañado por un equipo profesional porque no pasa por "la solución casi mágica" de colocarse el inyectabe y ya está. Es muy importante el cambio de hábitos que logre cada persona. Esta medicación logra una sensación de plenitud, de saciedad, es lo que refieren los pacientes, y si a todo eso lo acompañamos con reeducación alimentaria mucho mejor serán los resultados.

Y sobre los efectos negativos, ¿hay algo que se pueda agregar?

Dentro de los más importantes, para tener en cuenta, están los que se relacionan con una alteración en la visión, algo a destacar. La inflamación de páncreas y pancreatitis es otro efecto posible. Lo mismo que la hipoglucemia que puede darse en pacientes diabéticos si no está bien hecha la indicación, si no están controlados. Los problemas renales (que se mencionan en el estudio dado a conocer) pero que uno no puede atribuírselos 100% a la medicación porque la baja de peso y la deshidratación pueden favorecerlo, entonces, si uno baja mucho de peso y no toma suficiente líquido esto puede pasar. Y están también posibles reacciones alérgicas que hay que controlar. En definitiva todo tratamiento exige diagnóstico, seguimiento, ya sea medicación u otros métodos aprobados, de acuerdo a la necesidad de la persona. Es importante dejar en claro que Ozempic y otras drogas similares son seguras, que funcionan bien y con buenos resultados, siempre con seguimiento de un equipo profesional.