Ozempic, el medicamento que "ayuda a adelgazar": en Rosario se venden unas 260 cajas por mes

"Ozempic" es una de las palabras más repetidas en redes sociales en el último tiempo . Este medicamento , que inicialmente fue destinada a personas con diabetes para nivelar los índices de glucemia, demostró ser eficaz para bajar de peso y se especula con que muchas celebridades recurrieron a él para adelgazar. En los últimos dos meses comenzó a ser furor en el mundo y Rosario no es la excepción .

Ozempic no viene en cápsulas o pastillas, sino que se inyecta con una "lapicera". Pero atención: debe ser recetada por un médico. Sin embargo, según pudo averiguar La Capital, no son pocas las personas que se acercan a las farmacias para tratar de obtenerla en forma particular y sin receta del médico.