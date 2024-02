Boom de ventas en Rosario de un remedio inyectable que ayuda a adelgazar

"No se pueden equilibrar las cuentas desequilibrando a las provincias"

Incluso varias mega estrellas de Hollywood mostraron en redes sociales los efectos beneficiosos de aplicarse esta droga (semaglutide), con la que lograron adelgazar.

Ozempic no viene en cápsulas o pastillas sino que se inyecta con una "lapicera". Pero atención: debe ser recetada por un médico.

Sin embargo, según pudo averiguar este diario, no son pocas las personas que se acercan a las farmacias para tratar de obtenerla en forma particular y sin receta del médico.

Se estima que en doce meses, con este medicamento, una persona puede descender el 10% del peso corporal, lo que alentó a muchos profesionales dedicados al tratamiento de la obesidad a sumarlo como herramienta.

¿Quiénes pueden usar Ozempic? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Debe aplicarse de por vida?

La Capital habló con Iván Cambiaso, coordinador de sala general ICR y coordinador del Programa Obesidad y Prevención Cardiovascular de dicho instituto, quien explicó que con un 60% de argentinos con sobrepeso y obesidad, las medicaciones que ayudan a quitarse kilos se fueron incorporando como una herramienta útil en los tratamientos.

Ozempic no es la única, pero sí la que mejores resultados viene demostrando y la más "popular" en términos de marketing.

Lo primero que aclara el especialista es que ningún fármaco por si solo logra alcanzar el objetivo de bajar de peso, y sobre todo, sostenerlo a mediano y largo plazo.

"La obesidad es una enfermedad crónica que requiere del seguimiento de un equipo interdisciplinario para poder controlarla", destacó Cambiaso.

El médico mencionó que no todos los pacientes comprenden que se trata de una patología y que en ocasiones piden respuestas rápidas o soluciones milagrosas, que no existen.

"La farmacología ha hecho buenos aportes, pero sin el apoyo multidisciplinario para lograr cambios de hábitos, que es lo más importante, no hay chances de éxito".

"Como equipo profesional lo que buscamos es un enfoque bien personalizado. Contacto directo con el paciente, turnos ágiles, flexibilidad en el plan nutricional teniendo en cuenta el tipo de trabajo que tiene esa persona, sus gustos, horarios. También es importante el manejo de la ansiedad, que registren por qué picotean o comen de manera copiosa. En fin, es todo un proceso. Con fármacos, sin fármacos o con intervenciones más invasivas lo bueno es que llevado adelante de manera adecuada se logra el objetivo de bajar de peso y mantenerlo", señaló.

<< Leer más: La droga inyectable para bajar de peso estará disponible en Argentina

La obesidad debe ser tratada no por una cuestión estética sino porque está asociada en forma directa a múltiples enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, ACV y infartos, entre otras dolencias.

El fármaco

"La medicación que ayuda en el descenso de peso es relativamente nueva", explica Cambiaso. "Hay más investigación y desarrollo. Hay tres medicamentos homologados con distintos funcionamientos y tiempo de evolución en el mercado. Son las nuevas estrellas, sin dudas"-

"El que está dando mejor resultado a largo plazo es el que inicialmente su usó para diabetes y se vio que tenía impacto en el descenso de peso. Se logra bajar hasta un 10% en un año y con esos valores uno ya empieza a ver resultados en la disminución de las complicaciones de salud y la mortalidad", comentó el cardiólogo.

Las contraindicaciones no son muchas. No es recomendable en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática y antecedente de pancreatitis.

"Tiene un seguimiento médico y es una herramienta más dentro del tratamiento", remarca el especialista, quien menciona que la gente ya se acerca conociendo de qué se trata esta droga, por la enorme publicidad que tuvo en los últimos tiempos.

El mecanismo de acción de Ozempic, explicado de una manera simple, es el siguiente: por un lado disminuye el vaciamiento gástrico logrando que la persona no sienta hambre al poco tiempo que comió, y envía señales al sistema nervioso para que se genere saciedad.

Se pueden hacer aplicaciones semanales o más espaciadas.

Las obras sociales no suelen reconocerlo, solo algunas prepagas. Debe estar debidamente justificado por el médico. Para las personas con diabetes el acceso es menos complejo que para aquellos que solo lo necesitan por obesidad.

Es un tratamiento costoso de alrededor de 230 mil pesos por mes. No necesariamente debe ser utilizado de por vida.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario y zona informaron que "haciendo un muestreo de diferentes farmacias, desde que salió al mercado, no hace mucho, viene aumentando la demanda", dijo Leonardo Jurado, prosecretario de la entidad.

"No se puede vender sin receta. Hay algunas promociones que las tiene el médico y se las otorga al paciente para que no sea tan caro si es que debe comprarlo de manera particular", destacó el representante del Colegio.