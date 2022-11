Quieren fomentar zonas de radicación del ocio nocturno con más seguridad

Con la presentación de cinco proyectos que proponen darle un cambio normativo a la nocturnidad de Rosario, el Concejo Municipal comenzó ayer a debatir un aspecto sensible de la vida ciudadana. Las iniciativas coinciden en cambiar el paradigma de las políticas públicas para que el Estado tenga un rol más activo en el fomento de la cultura y en diversificar las propuestas y trasladarlas a corredores barriales. También fueron tópicos trasversales la necesidad de garantizar transporte, seguridad y controles efectivos , y el intercambio con los vecinos para contribuir a una convivencia armónica y pacífica.

Con la presidenta de la comisión, Caren Tepp (Ciudad Futura), como moderadora, la primera en exponer fue la concejala Daniela León (UCR-Cambiemos), autora de una de las iniciativas, que directamente propuso derogar la ordenanza actual y generar una “nueva normativa”.

Indicó que en base a la dinámica comercial actual y la diversidad de rubros que existen, "como los pub que no son confiterías, pero se pone música y se baila", se plantea la necesidad de “rubros intermedios”.

“A veces los chicos prefieren esos lugares porque no quieren ir a los boliches, ya sea porque no les gustan o hay mucha gente. Y la situación económica también golpea. Hay que buscar alternativas que garanticen la diversión de los jóvenes que no pueden pagarse la entrada a una confitería”, sostuvo León.

Según expuso la concejala, hay un vinculación directa con inseguridad. “A partir de la ordenanza de alcohol cero los chicos salen a pie, pero no hay servicio de transporte de colectivos y taxis por la noche. Es una demanda real, no hay servicios. Debemos tener una visión para darle a la nocturnidad no solo una normativa relacionada a los locales y las categorías, sino a lo que pasa en la calle”.

En ese sentido, propuso la figura del alcalde nocturno, como una especie moderador y observador. “Hace 10 años los chicos se quedaban en la calle. Proponemos la figura del alcalde nocturno ligado a la seguridad, que pueda observar qué pasa, estar presente, que los jóvenes no se sientan solos, que tengan a quien acudir; que mire y vea qué ocurre”.

En línea con los hábitos de la juventud, que claramente se modificaron tras la pandemia, León avaló la idea de locales de eventos múltiples. "Hay que volver a esa iniciativa y no ser tan rígidos, generar diversidad para atraer y tener a los chicos en nuestra ciudad”, planteo ante la migración de los jóvenes hacia ciudades cercanas.

“Cuando llega el verano los chicos se van a Funes, a Roldán. Van en auto porque allí no hay controles de alcohol cero, y después tenemos problemas. Perdimos muchas vidas. Hay que tener una visión metropolitana. La ciudad tiene que ser integrada, con ofertas de diversión en todos los distritos, no solamente en el centro, para que los jóvenes puedan vivir su barrio y su zona”.

Perfecciona con nuevos paradigmas

Por su parte, Jésica Pellegrini (Ciudad Futura) expuso que el diagnóstico común marca que la actual normativa con 20 años de vigencia “no ha dado respuestas para el fortalecimiento de iniciativas y lugares que promueven la cultura y la recreación”.

Y remarcó que “la dificultad de su implementación y control está dada en el establecimiento por rubros y géneros musicales y por lo que sucedía adentro de los espacios”. Por eso valoró “la oportunidad de perfeccionar la normativa e instalar nuevos paradigmas para pensar un modelo de ciudad”.

Coincidió con León en que uno de los aspectos más problemáticos tiene que ver con la noche. “No es solo en Rosario, es a nivel mundial la preocupación sobre la planificación urbana nocturna”, dijo. Y en línea con nuevos paradigmas reclamó no solo ocuparse de la seguridad, sino “promover el encuentro, el ocio, la recreación y las actividades culturales”.

La propuesta de Ciudad Futura plantea una nueva ordenanza de nocturnidad que deja sin efecto los rubros y criterios rectores de la actual 7.218 en materia de habilitaciones, inspección y funcionamiento. En su lugar diagraman dos grandes capítulos: “Uno de promoción y fomento, y otro sobre la responsabilidad del Estado”.

“Para las actividades permanentes hay que poder salir de los rubros. Ya no se puede hablar de discotecas, confiterías bailables o cantinas, hay que avanzar en una normativa con criterios objetivos para que cualquiera de esos espacios pueda tener una habilitación permanente y desarrollar indistintamente la actividad de baile, difusión musical por medios electrónicos o en vivo, y espectáculos públicos”, describió.

No obstante, la concejala aclaró que el proyecto explicita que eso se lograría “en tanto y en cuanto se cumplan determinados requisitos comunes y generales. Entendemos que se debe desarrollar alguna fórmula que nos permita establecer mayores responsabilidades para proteger el entorno, la convivencia pacífica y la seguridad de quienes asisten”.

Aforo, mobiliario y decibeles

Pellegrini reiteró la idea de clasificación “por categorización. Hablamos de categorías en función de parámetros objetivos que tienen que ver con la superficie útil del establecimiento y con la existencia o no de mobiliario gastronómico permanente. Entendemos que son dos factores objetivos que a la hora de habilitar”.

En función de esos lineamientos, se proponen cuatro categorías según el factor ocupacional: locales de hasta 200 personas; entre 201 y 500; de 500 a 1.000 asistentes, y una cuarta de más de 1.000 concurrentes. “En base a esto se establecería el régimen diferencial en materia de decibeles, seguridad externa e interna, registro de oposición y de linderos, y aspectos constructivos”.

Con ese esquema, también contempla el doble plano de uso: “Tiene que existir la posibilidad de correr el mobiliario gastronómico y que se permita mayor cantidad de asistentes. También la existencia de patios o lugares abiertos que determinen un registro de decibeles diferentes teniendo en cuenta si existen o no linderos”.

El proyecto establece, además, “un protocolo muy claro de inspecciones estructurales y sobre el factor ocupacional”, dijo la edila.

Pellegrini propuso impulsar los circuitos gastronómicos y culturales a cielo abierto, con ferias y espectáculos públicos. También, “nuevas zonas de radicación en todos los distritos de la ciudad y en las principales arterias de los barrios para que los vecinos tengan acceso a los bienes culturales”.

A su turno, el concejal Lisandro Cavatorta (Todos Hacemos Rosario) solicitó tener en cuenta “intereses que no son contrapuestos: el de los empresarios a invertir, el de los jóvenes a divertirse en ámbitos seguros y sanos, y el de la gente de poder descansar”.

El edil insistió en “no fracasar con la idea de mejorar. No hay noche sin transporte público, no hay seguridad sin iluminación, no hay descanso sin control. Es una mirada de la totalidad”. Y pidió descentralizar la recreación en todos los barrios, generar en cada lugar “un ecosistema con derechos,responsabilidad y obligaciones para el Estado, empresarios, los jóvenes, con entornos seguros y movilidad”.

La concejal Silvana Teisa, también de Todos Hacemos Rosario, pidió “regular para el afuera. Compartimos que hay una necesidad de rever la normativa. La realidad nocturna ha cambiando después de la pandemia. Se habla de bares o restaurantes con música en vivo o no. Entendemos que hay que regular para el afuera el problema gravísimo que estamos teniendo hoy es la convivencia con el entorno, debemos enfocarnos ahí”, apuntó.

Además propuso un diagrama “evacuación y esparcimiento. Hay que trabajar para modificar esa realidad, somo aliados de que estos espacios estén en lugares de fácil acceso, porque no tenemos un servicio público adecuado. Por eso si bien hay horarios de restricción de música o show en vivo hasta las 2 de la mañana de domingo a miércoles, se puede extender hasta las 3; los jueves hasta las 4; y los viernes y sábado hasta las 4.30”.

También del bloque Todos Hacemos Rosario, Julia Irigoitia se explayó sobre “el diagnóstico compartido acerca de que la ordenanza necesita ser ordenada y simplificada”. En efecto, coincidió con León en la creación de un "área de convivencia nocturna" y en que se puedan agilizar habilitaciones diferenciales.

“Coincido con la propuesta de Ciudad Futura, hay que romper con la lógica por rubro para enmarcar lo que pasa adentro del establecimiento nocturno”, recalcó Irigoitia para adherir a la catalogación por aforo, mobiliario gastronómico, insonorización y uso de escenario. “Hay que generar protocolos y criterios objetivos para la fiscalización, además de agilizar las actuaciones de los inspectores”, dijo.

Los integrantes de la comisión de Gobierno volverán a reunirse en quince días para seguir intercambiando información y propuestas. La concejala Tepp incluso dejó como tarea legislativa evaluar un cuadro comparativo con puntos comunes y diferencias entre los cinco proyectos.