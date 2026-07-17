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Las centrales obreras vuelven a la calle para protestar contra la política económica

En el inicio de un plan de acción, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales se movilizarán el miércoles. Cómo será el panorama en Rosario

17 de julio 2026 · 19:54hs
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 La CGT retoma el miércoles próximo un cronograma de movilizaciones de protesta contra el gobierno nacional.

Foto: NA.

 La CGT retoma el miércoles próximo un cronograma de movilizaciones de protesta contra el gobierno nacional.

Las centrales obreras y los movimientos sociales volverán a la calle la semana próxima para manifestarse en contra de la política económica y social del gobierno nacional. La Confederación Geneal del Trabajo (CGT), las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) definieron un cronograma de movilizaciones que arranca el 22 de julio y se extenderá hasta fin de año.

El primer hito del plan es la movilización al Congreso del próximo miércoles 22 de julio, convocada para potenciar el reclamo semanal de los jubilados. Le sigue la marcha del 7 de agosto, Día de San Cayetano, y una movilización al Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto para denunciar el plan de endeudamiento del gobierno, con convocatoria extendida a pequeños y medianos empresarios y familias afectadas por las deudas.

Para el 2 de septiembre, Día de la Industria, está prevista una jornada nacional de protesta para visibilizar la recesión, las suspensiones y los cierres de plantas. Las centrales también acordaron participar de la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal del 4 al 6 de septiembre en Córdoba, y darle continuidad al plan de lucha durante la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

Los planes en el territorio

Se acordó además intensificar los contactos con las regionales de la CGT para realizar marchas provinciales.

Al respecto, Miguel Vivas, secretario general de CGT Rosario, dijo que se barajan distintas posibilidades para el plan de lucha. “Hay que avanzar hacia una medida de fuerza contra el plan económico del gobierno, es momento de enviar un mensaje en defensa de nuestros trabajadores, pero también a muchos sectores de la sociedad que la están pasando mal”, planteó.

Martin Lucero, uno de los secretarios adjuntos de la central obrera local y titular de Sadop Rosario, consideró opinó que es momento de decir “basta a las manifestaciones sectoriales y hacerlas colectivas para confluir en una gran medida general”.

“El plan de lucha de la CGT tiene una lógica y es ir avanzando en forma colectiva en todos los reclamos sectoriales que vamos sosteniendo; hay reclamos de jubilados, de empresas que están cerrando, de línea de la industria y servicios que están perdiendo actividad. Todos esos reclamos están dispersos”, señaló Lucero.

Desde el sindicato de Luz y Fuerza, Alberto Botto dijo: “No hay una sola medida que está tomando el gobierno a favor de los trabajadores”. Sergio Rivolta, secretario general de La Bancaria Rosario, también adhirió a la decisión de iniciar un plan de lucha.

La organización

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) también respaldará el plan de lucha de la CGT, que incluye protestas sectoriales y medidas rotativas. “El próximo 22 movilizaremos junto a los jubilados, cada sindicato del transporte sumará delegados, militantes y dirigentes a esta lucha”, indicaron desde el espacio gremial.

En tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario se informó que el próximo lunes se realizará, en la sede de ese gremio (San Lorenzo 1879), una reunión intersindical para delinear medidas unitarias de cara a la jornada nacional del 22 de julio. La acción que se desarrollará el miércoles tendrá como ejes la defensa integral de las y los jubilados, la exigencia de la continuidad del Potenciar Trabajo, la exigencia de salarios dignos en las paritarias, y servirá para seguir reclamando que no avancen las leyes regresivas en el Congreso.

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