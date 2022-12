Murió el periodista Luis Etcheverry, ex secretario general de La Capital

El periodista y ex concejal Luis Etcheverry falleció este viernes, a los 80 años , víctima de una enfermedad que lo tuvo a maltraer en los últimos meses. Llegó a ser secretario general de la Redacción de La Capital , donde trabajó durante más de 40 años tras ingresar como cadete a los 14 . Además, fue edil por el Partido Demócrata Progresista (PDP) en la década de 1970.

Hasta 1965 se desempeñó en la parte administrativa del diario y después pidió el traslado para trabajar en la Redacción. Estuvo en las secciones Locales, Espectáculos, Exterior y llegó a la Secretaría de Redacción.

El logro mayor se dio en 1993, cuando Etcheverry llegó a la Secretaría General de La Capital en 1993, 37 años después de su ingreso al diario. Por entonces, un artículo en el diario resaltaba sus capacidades académicas y su trayectoria.

En paralelo a esos años, también trabajó en el diario Hoy (con temática sobre espectáculos) y en la revista Boom, recordada, entre otras cosas, por su cobertura sobre el Rosariazo con una excepcional ilustración de Roberto Fontanarrosa.

Por su parte, entre 1978 y 1983 formó parte del equipo de noticias de Canal 3 y también participó en distintos programas radiales de LT2, LT3 y LT8. Además, fue colaborador en temas de la actualidad argentina del diario de habla castellana La Prensa de la ciudad de Nueva York.

Dentro de La Capital fue columnista, editorialista y, cuando decidió irse, ocupaba el puesto de secretario general en la redacción de La Capital. En los últimos años se dedicó a escribir crónicas de acontecimientos culturales, a las que les daba color con su pluma elegante y característica.

A la par de su trabajo como periodista, Etcheverry militó en el Partido Demócrata Progresista (PDP) y fue concejal de Rosario entre 1973 y 1976, hasta que la dictadura determinó el cierre del Concejo Municipal.

Por esos años, además del trabajar en La Capital, Etcheverry cambió el segundo trabajo que tenía en el diario vespertino Hoy y se fue como socio a una librería especializada en psicología, que mantuvo por años en la galería La Favorita.

“Siempre me gustaron los libros. Hasta el 76 vendíamos mucho, sobre todo textos políticos, los de Perón se vendían como agua, literatura, best sellers y, sobre todo, psicología; nos iba muy bien. Después del golpe no se vendía nada, ni de Perón, menos de política, quebraron las carreras como psicología y en el 78 cerramos”, recordó en una entrevista publicada en este medio el 24 de marzo de este año, en el marco de los 46 años del golpe militar.

En esa oportunidad, Etcheverry hizo mención al cargo que ocupó entre 1981 y 1983 como director de Informacion Pública de la Municipalidad, durante la Intendencia de Alberto Natale. La misma fue impulsada por la democracia progresista, una decisión que él acompañó en el debate interno señalándola, por entonces, como “la llave hacia la apertura democrática”.

“Yo fui director de Información Pública de Natale, en ese momento pensé y vi en esa decisión la salida a la democracia. Pero debo decir que si hubiera sabido todo lo tremendo que después reveló la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), habría tomado otra posición”, manifestó.