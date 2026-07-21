Murió Pato Strunz, baterista de Hermética y emblema del metal argentino El músico falleció el lunes en Estados Unidos a los 59 años. Fue una figura clave en algunos de los discos más icónicos del heavy nacional 21 de julio 2026 · 09:08hs

Pato Strunz, emblemático baterista del metal argentino, falleció a los 59 años

El músico Claudio Zurita, conocido popularmente como Pato Strunz, falleció el lunes 20 de julio a los 59 años. Fue baterista de Hermética y una de las figuras emblemáticas del metal argentino. La noticia fue confirmada por los canales oficiales de Malón, otras de las bandas que integró. La causa de muerte no fue confirmada hasta el momento.

Strunz se sumó a Hermética a comienzos de los noventa, a raíz de una coincidencia: el grupo ensayaba en la sala que el baterista tenía en el partido de La Matanza. Pato se incorporó a la banda tras la salida de Tony Scotto y justo antes de la grabación del disco “Ácido Argentino”. De esta manera, se completó la formación más recordada de Hermética, la de su etapa más convocante.

Después del final de la banda a finales de 1994, Strunz fundó Malón junto a Claudio O’Connor y Antonio Romano, dos de sus ex compañeros de Hermética, y Karlos Cuadrado en el bajo. El grupo se separó en 1998 y volvió con su formación original en 2011. Diez años después, Malón anunció a través de sus redes que Strunz dejaba de ser parte del grupo.

En los últimos meses, el músico estaba activo, girando por escenarios de la ciudad y provincia de Buenos Aires con el espectáculo “Hermética x Pato Strunz”.