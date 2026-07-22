Quién era Kaylee Hottle, la actriz de 18 años que falleció en un accidente automovilístico

La actriz Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en las películas de "Godzilla vs. Kong", falleció a los 18 años

La actriz Kaylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en películas de la saga “Godzilla vs. Kong”, murió a los 18 años a causa de un accidente automovilístico en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por las autoridades locales, que todavía investigan las circunstancias del siniestro.

Según informaron medios como TMZ, a raíz de información compartida por la Oficina del Sheriff del condado donde ocurrió el hecho, el choque ocurrió durante la madrugada de este martes. En el auto viajaban otras dos personas : el conductor, de 19 años, quien sufrió heridas leves, y otro ocupante que rechazó recibir asistencia médica en el lugar.

Hottle falleció poco después de ingresar al hospital. En las últimas horas, se dio a conocer el audio de la comunicación del 911, donde se escucha el diálogo entre los profesionales que asistieron al accidente y la central de emergencias.

En la grabación, dicen que el conductor no tenía ninguna información de contacto de Kaylee. También aseguran que necesitaban un intérprete de lengua de señas porque la joven actriz tenía hipoacusia. Finalmente, detallan que el auto tuvo “graves daños en la parte delantera” tras caer en una suerte de alcantarilla al descarrilarse de la ruta.

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Quién era Kaylee Hottle, la actriz de 18 años

Kaylee Hottle nació en 2007, hija de dos padres hipoacúsicos como ella. En 2021, protagonizó “Godzilla vs. Kong” junto a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown y Brian Tyree Henry, entre otros. En el filme, interpretó a Jia, la huérfana que entabla un vínculo con King Kong a través del lenguaje de señas.

Según contó la actriz en una entrevista con el medio The Houston Chronicle, se enteró de la audición gracias a un anuncio en la app de traducción de lengua de señas Convo.

En 2024, fue parte de la secuela “Godzilla y Kong: el Nuevo Imperio”. Por esa interpretación recibió una nominación al premio Saturn Awards a la Mejor Actriz Joven. Si bien se prevé el estreno de una tercera entrega de la saga en marzo de 2027, Kaylee no había participado de esta última.