Controles de alcoholemia: cuánto es el máximo permitido de alcohol en sangre en cada provincia

En Argentina, cada provincia mantiene sus leyes de tránsito y quienes las visiten deben adecuarse a ellas. Los topes en control de alcoholemia en cada jurisdicción

Los controles de alcoholemia se han intensificado con el paso del tiempo

Los controles de alcoholemia son una de las regulaciones más importantes en materia de seguridad vial, especialmente en el último tiempo. Durante la temporada de verano, los viajes y las salidas en vehículos son más frecuentes y, en tanto cada provincia mantiene sus propios criterios , es importante conocer cuáles son los límites establecidos en cada distrito.

Durante los últimos años, la tolerancia alrededor del alcohol al volante ha ido mutando y se ha convertido en una de las más estrictas . Si bien este tipo de exámenes funcionan en todo el país, la convivencia de diferentes límites en cada jurisdicción puede confundir a algunos conductores.

Cabe destacar que para rutas nacionales rige la ley de Alcohol Cero al volante , que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre. El objetivo de esta ley es reducir la cantidad de fallecidos y heridos en siniestros viales provocados por la ingesta de alcohol.

El resultado de un test de alcoholemia puede arrojar diversas consecuencias . Si el conductor supera la cantidad de alcohol en sangre permitida, no solo se verá obligado a dejar retenido su vehículo, también puede enfrentar multas, inhabilitaciones temporales y la obligación de asistir a cursos especializados.

El máximo permitido de alcohol en sangre en cada provincia

En términos generales, hay algunas cuestiones que se mantienen en la mayoría de las provincias. Por ejemplo, está establecido que los conductores profesionales deben respetar el 0,0 g/l en todo el país. Por su parte, para los menores de 21 años también rige la tolerancia cero en la mayoría de las jurisdicciones.

Para los autos particulares, los valores cambian según cada provincia.

En orden alfabético, estos son los límites de alcohol en sangre establecidos por cada provincia argentina:

Buenos Aires (provincia): 0,0 g/l para todos los conductores

CABA: 0,5 g/l autos particulares - 0,2 g/l motos - 0,0 g/l profesionales

Catamarca: 0,4 g/l

Chaco: 0,0 g/l

Chubut: 0,5 g/l

Córdoba: 0,4 g/l

Corrientes: 0,0 g/l

Entre Ríos: 0,0 g/l

Formosa: 0,0 g/l

Jujuy: 0,0 g/l

La Pampa: 0,0 g/l

La Rioja: 0,0 g/l

Mendoza: 0,5 g/l autos – 0,2 g/l motos

Misiones: 0,0 g/l

Neuquén: 0,0 g/l

Río Negro: 0,0 g/l

Salta: 0,0 g/l

San Juan: 0,0 g/l

San Luis: 0,2 g/l

Santa Cruz: 0,0 g/l

Santa Fe: 0,0 g/l

Santiago del Estero: 0,0 g/l

Tierra del Fuego: 0,2 g/l

Tucumán: 0,0 g/l

Qué pasa si se superan los límites de alcohol en sangre permitidos

Si el resultado del test indica que el conductor ha consumido más alcohol del que se permite al volante en su jurisdicción, se aplicarán sanciones que varían según cada provincia. A grandes rasgos, algunas de las consecuencias son:

Retención inmediata del vehículo.

Retención de la licencia por un plazo de tiempo que puede llegar a meses.

Multas económicas que pueden superar los valores de una infracción común.

Asistencia a cursos obligatorios de seguridad vial.

Inhabilitación temporal para conducir.

En caso de que el nivel de alcohol sea muy elevado y el episodio pueda considerarse conducción peligrosa lo más probable es que las sanciones se agraven.