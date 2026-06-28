Mitos y verdades sobre las estelas de aviones suspendidas en el cielo de Rosario

Estelas de aviones capaces de provocar sequías, escasez de precipitaciones forzadas y quimioestelas para rociar poblaciones y provocar enfermedades. Todo ese tipo de teorías conspiratorias o fake news que se viralizaron producto de la pandemia de coronavirus quedaron definitivamente descartadas. La Capital consultó a expertos de diferentes áreas para ponerle fin al enigma visible en el cielo. Qué se sabe sobre la aeronáutica al servicio de la meteorología.

Las teorías sobre las "chemtrails" (estelas químicas) cobraron notoriedad en los últimos años. Desde que existe el transporte aéreo a motor, los cielos quedaron surcados por este tipo de chorros. Sin embargo, la curiosidad nunca fue tan manifiesta hasta la llegada del acceso masivo a la información, por ejemplo a través de viralizaciones de videos o reels en redes sociales. Muchos de ellos hacen alusión a químicos suspendidos rociados deliberadamente como en una película distópica.

Como muestra de ello, también surgió la teoría del Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia (Haarp, por sus siglas en inglés) como el responsable de la crisis climática y el calentamiento global , a partir de un poderoso aparato capaz de modificar los ecosistemas de las diferentes regiones del planeta.

Lo cierto es que las estelas de condensación que perduran por períodos prolongados y se evidencian, por ejemplo, al mirar el cielo de Rosario no son nada más que la "cristalización" del escape de la combustión de los motores de aviones al entrar en contacto inmediato con las temperaturas bajo cero en la tropósfera terrestre.

"No está comprobado absolutamente en ningún lado que haya sustancias químicas suspendidas en el aire. Puede haber algún tipo de sustancia en zonas de incendio o donde haya puntualmente un evento bélico, pero en nuestra zona hablamos de humedad en altura y otras cuestiones que se prestan a un montón de conjeturas", aclaró la comunicadora meteoróloga Vanessa Balchunas al opinar al respecto para despejar suspicacias.

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En ese marco, detalló que las estelas blancas que dejan muchos aviones son producto de la condensación del vapor de agua contenido en los gases de escape de los motores que queman combustible y producen principalmente vapor de agua, dióxido de carbono y pequeñas partículas de hollín con óxido de nitrógeno.

"Esos gases calientes salen al ambiente muy frío de la alta tropósfera y el vapor de agua se congela rápidamente formando millones de cristales de hielo, visibles como una nube lineal. Para formarse, la altura más favorables está entre 8.000 y 12.500 metros, con marcas inferiores a 40 grados bajo cero y humedad relativa elevada en niveles altos. Junto a ello, además, presencia de aire frío y estable. Si el aire es muy seco, la estela desaparece en segundos", dijo.

También evaluó que "si el aire está muy húmedo, la estela puede persistir durante horas, incluso expandirse y adoptar la forma de nubes cirrus. Sí es cierto que algunas duran mucho y otras desaparecen de inmediato. La diferencia depende de la humedad en altura o la zona del país. Durante el otoño y el invierno suele aumentar la visibilidad de estas estelas porque hay aire más frío en niveles altos y son frecuentes las masas de aire estables".

Aviones y meteorología

Balchunas consignó que existen programas de investigación sobre la modificación del clima en algunos países, como la siembra de nubes con yoduro de plata para intentar favorecer precipitaciones en determinadas condiciones.

"Existen estudios sobre los efectos climáticos de la aviación, ya que las estelas pueden influir en la formación de nubes altas. También es cierto que en ocasiones las estelas parecen extrañas porque están suspendidas durante horas y se cruzan formando cuadrículas, debido a las rutas aéreas expandiéndose hasta parecer nubes. Esto puede explicarse por las condiciones atmosféricas en altura, especialmente la humedad y los vientos", precisó.

No obstante, como meteoróloga reveló que le resulta "interesante" analizar los días en que aparecen muchas estelas persistentes sobre el cielo de Rosario.

"Suelen coincidir con capas húmedas en la alta tropósfera y pueden anticipar cambios de tiempo, de forma similar a la presencia de nubes cirrus, que son las pinceladas y que se ven 48 horas previas a eventos de lluvia", señaló antes de agregar que "suele haber días con muchas estelas persistentes sobre Rosario, un buen indicador de que existe una capa húmeda en niveles altos, muchas veces asociada al acercamiento de sistemas frontales o cambios de tiempo para las siguientes 24 a 48 horas".

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Por su parte, el piloto, instructor del Círculo de Aviación de Pueblo Esther y excomandante de Aerolíneas Argentinas, con 52 años de experiencia a bordo de una variada clase de aviones comerciales, Gustavo Pedrol, también aprovechó la ocasión para despejar todo tipo de lucubraciones al respecto.

"La explicación es muy sencilla: las estelas blancas son estelas de condensación. Básicamente es la combustión que sale por el escape de la turbina, que genera vapor de agua", simplificó en declaraciones a La Capital.

No obstante, precisó que la temperatura desciende dos grados cada mil pies (300 metros aproximadamente) y a la altura que vuelan los aviones (en el límite de la tropósfera) esa temperatura del aire es realmente gélida y ese factor se tranforma en predominante a la hora de generar esa estela suspendida en el cielo.

"Ocurre que a una altura de 30 mil o 40 mil pies (entre 9 y 12 mil metros de altura), los aviones enfrentan una temperatura promedio de entre 40 y 50 grados bajo cero, salvo en algunos lugares más fríos donde esa temperatura puede llegar a los 70 grados bajo cero. Entonces, ese vapor de agua que emanan los gases de la turbina se cristaliza en el aire, aunque hay días que es más notorio y otros que es menos", detalló.

En ese marco, comentó que "a medida que desciende esa temperatura de la atmósfera desaparece esa formación".