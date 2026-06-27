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Quién era Ernestina Pais: de Mañanas Informales a su lucha pública contra las adicciones

La periodista murió a los 54 años en un accidente ferroviario. Fue figura de Mañanas Informales y CQC, ganó dos Martín Fierro y habló sin prejuicios sobre salud mental y adicciones

27 de junio 2026 · 17:04hs
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Conmoción por la muerta de Ernestina Pais

Conmoción por la muerta de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes a los 54 años tras un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, provocó una fuerte conmoción en el mundo de la televisión argentina. Con más de tres décadas de trayectoria, fue una de las conductoras más reconocidas de su generación, pero en los últimos años eligió mostrarse desde otro lugar: el de una mujer que hablaba sin prejuicios sobre su salud mental, su consumo problemático de alcohol y la importancia de pedir ayuda.

Su carrera estuvo atravesada por programas que marcaron una época, premios y desafíos profesionales, aunque también por un proceso personal que decidió compartir públicamente para ayudar a otras personas.

De movilera a una de las caras más conocidas de la televisión

Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, Ernestina Pais comenzó su carrera como movilera en La Biblia y el Calefón, el programa de Jorge Guinzburg. Con él construyó uno de los vínculos profesionales más importantes de su vida.

A comienzos de los años 2000 condujo distintos ciclos de televisión y radio, pero alcanzó una enorme popularidad como coconductora de Mañanas Informales, el exitoso programa de Canal 13 que compartió con Guinzburg.

>> Leer más: Muerte de Ernestina Pais: qué determinó la autopsia

Tras la muerte del periodista, en 2008, asumió la conducción del ciclo junto a Ronnie Arias, una decisión que implicó hacerse cargo de uno de los programas más exitosos de la televisión argentina.

En 2009 volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), ocupando el lugar que había dejado Mario Pergolini.

Su trayectoria también incluyó programas como Desayuno Americano, Mañanas Públicas, Intratables, distintos ciclos radiales y una faceta empresarial como propietaria del reconocido bar Milion.

Su trabajo fue distinguido con dos premios Martín Fierro: uno por su labor en radio con Salgan al Sol y otro como mejor conductora de televisión por Mañanas Informales.

La lucha que decidió contar

En los últimos años, Ernestina Pais dejó de hablar solamente de televisión. Comenzó a contar públicamente el proceso que atravesó por su adicción al alcohol y explicó que el consumo problemático debía entenderse como un problema de salud mental y no como un motivo de estigmatización.

En distintas entrevistas relató que la pandemia marcó un punto de quiebre. El cierre de su restaurante, la incertidumbre económica y el aislamiento profundizaron un cuadro de angustia que intentó aliviar con el consumo de alcohol.

"El consumo problemático no empieza el día que levantás una copa. Empieza cuando dejás de decir lo que te está pasando", reflexionó en una de sus últimas apariciones televisivas.

>> Leer más: Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Semanas antes de su muerte había contado en el programa de Mirtha Legrand que llevaba más de un año sin consumir alcohol. "Fue una situación delicada, pero hoy puedo decir que se puede salir", afirmó entonces, convencida de que compartir su experiencia podía ayudar a otras personas.

La maternidad y el perfil bajo de su hijo

Ernestina fue madre de Benicio Guyot, nacido en 2004 de su relación con el músico Alejandro Guyot.

A diferencia de la exposición que caracterizó buena parte de su carrera, siempre eligió preservar la privacidad de su hijo. Rara vez hablaba de él en los medios y evitaba mostrar aspectos de su vida personal.

Sin embargo, cada vez que se refería a la maternidad dejaba en claro el profundo vínculo que los unía y el orgullo que sentía por él.

Una despedida que conmocionó al país

La conductora falleció el viernes 26 de junio después de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Acassuso, partido de San Isidro.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo y otras lesiones internas sufridas durante el impacto. La Justicia también ordenó estudios toxicológicos, cuyos resultados formarán parte de la investigación.

Su muerte generó una inmediata ola de mensajes de despedida de colegas, artistas y periodistas que recordaron tanto su trayectoria profesional como la honestidad con la que decidió hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida.

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