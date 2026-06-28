La muestra Emprende San Martín llega a El Trébol con feriantes y espectáculos

La propuesta no solo incluye ferias abiertas, sino también capacitaciones y líneas de apoyo destinadas a fortalecer la producción y la comercialización local

La propuesta se completa con una variada oferta gastronómica y actividades culturales, en un formato que busca combinar recreación, identidad regional y desarrollo económico.

El Trébol volverá a convertirse en punto de encuentro regional con una nueva edición de “Emprende San Martín”, la feria itinerante que reúne a emprendedores, artesanos y productores del departamento . La actividad se desarrollará el próximo domingo 5 de julio desde las 14 en las inmediaciones de la Plaza San Martín.

El evento se desplegará sobre las calles Juan Francisco Seguí y Rosario y contará con la participación de más de 200 feriantes, que expondrán productos de distintos rubros, reflejando el potencial productivo de la región.

La iniciativa es impulsada por el senador Esteban Motta, quien viene desarrollando el programa como una herramienta de promoción para el entramado emprendedor del departamento . La propuesta no solo incluye ferias abiertas, sino también capacitaciones y líneas de apoyo destinadas a fortalecer la producción y la comercialización local.

“Ya estamos organizando el segundo Emprende del año con muchas ansias. Nos gusta ver el entusiasmo y el potencial que tiene nuestra región y la variedad de emprendimientos que se fueron creando y potenciando en estos años”, expresó Motta.

Además de los espacios de exposición y venta, la jornada contará con una grilla artística pensada para toda la familia. Entre otros artistas de la región, sobre el escenario se presentarán el grupo folclórico Amalaya, la banda de rock y pop Nacar y el cierre estará a cargo de Gabriela Bertaina, con un espectáculo de cumbia.

Gastronomía y cultura

La propuesta se completa con una variada oferta gastronómica y actividades culturales, en un formato que busca combinar recreación, identidad regional y desarrollo económico.

Con entrada libre y gratuita, la feria se consolida como uno de los eventos más convocantes del departamento San Martín, promoviendo el trabajo local y generando espacios de visibilidad para emprendimientos de pequeña y mediana escala.

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