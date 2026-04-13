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Más empresas de transporte interurbano cancelan servicios de Rosario al interior de Santa Fe

Central Alcorta, que conectaba la ciudad con Venado Tuerto, Firmat, Alcorta y Carreras, entre otros, suspende viajes. También Interbus, Transur y Los Raqueles

13 de abril 2026 · 13:45hs
Se suman a la lista empresas de transporte interurbano que cancelan sus servicios

Se suman a la lista empresas de transporte interurbano que cancelan sus servicios

Sigue la crisis en el transporte interurbano en la región, en un marco de suba de las naftas, baja de pasajeros y aumento de los boletos de colectivo. Ahora, nuevas empresas anuncian la cancelación de servicios que, hasta el momento, conectaban Rosario con el interior de Santa Fe. Además, compañías que unían a la provincia con pueblos y ciudades de Córdoba también recortaron frecuencias o incluso las dieron de baja por completo.

A la lista de empresas de transporte interurbano que decidieron recortar sus frecuencias, se suma Central Alcorta, que suspendió varios servicios entre Rosario, Venado Tuerto, Firmat, Alcorta y Carreras a partir de este lunes 13 de abril. En algunos casos, la reducción es total (como el servicio matutino Rosario-Alcorta, que quedó eliminado) y en otros se bajaron las frecuencias.

Según informó Central Alcorta, la servicios que quedan suspendidos son los siguientes: 06:20 Rosario - Alcorta (suspendido en su totalidad) / 19:25 Alcorta - Rosario (suspendido en su totalidad) / 05:10 Carreras - Venado Tuerto (solo los miércoles) / 12:10 Venado Tuerto - Carreras (solo los miércoles) / 16:15 Firmat - Rosario, 20:45 Firmat - Rosario.

>> Leer más: Transporte interurbano en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas

Empresas de transporte que dejan de conectar Rosario con el interior de Santa Fe

Además de Central Alcorta, varias firmas más dieron de baja servicios interurbanos, como Transur, que disminuyó la frecuencia de viajes desde Rosario hacia Sastre y Montes de Oca, como también la vuelta a la Terminal Mariano Moreno.

“Estas medidas se toman a causa de los grandes aumentos de combustibles y la escasa cantidad de usuarios/as que usan esos servicios”, expresaron desde Transur en un comunicado en su cuenta oficial de Facebook. Ahora, el servicio de Rosario-Sastre solo circulará lunes viernes (no feriados) y lo mismo sucederá con la línea Sastre-Rosario.

Interbus, otra empresa de transporte, también dio de baja algunos servicios que conectaban la ciudad con la localidad de Uranga y Pueblo Coronel Domínguez. Desde la compañía señalan el aumento de las naftas, la baja de pasajeros y la gran cantidad de boletos con atributos sociales como parte de los factores que los llevaron a cancelar los servicios.

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"Nuestra empresa se ve en la obligación de ajustar sus servicios ante la imposibilidad de implementar soluciones que garanticen la continuidad operativa habitual”, expresaron desde Interbus en un comunicado.

>> Leer más: De Rosario a Pergamino, Junín o San Nicolás: con menos colectivos, crecen los viajes en autos compartidos

Más frecuencias canceladas que unían Santa Fe con Córdoba

Además de la reducción de servicios de los colectivos que unen Rosario con el interior de la provincia, también se recortaron frecuencias que conectan Santa Fe con Córdoba. Este es el caso de la empresa Los Raqueles, una compañía de transporte con más de cinco décadas de historia.

En particular, Los Raqueles suspendió “hasta nuevo aviso” los siguientes tramos: Arteaga - Cruz Alta; Cruz Alta - Arteaga; Chañar Ladeado - Corral de Bustos y Corral de Bustos - Chañar Ladeado.

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Al igual que Transur e Intersur, desde Los Raqueles también se refirieron a los aumentos de combustible y la escasa concurrencia de pasajeros que utilizan dichos servicios, como dos aspectos claves al tomar la decisión de cancelar las frecuencias.

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