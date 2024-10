Marcha del Orgullo, una masiva fiesta que repudió los discursos de odio con amor y alegría

Sobre las 17, la grupación de mujeres y disidencias "Fieras Zamba Reggae" comenzó a batir los parches de manera coordinada y bailada a ritmos acompasados para contagiar a toda la multitud que comenzaba a encolumnarse por Mitre hacia Pellegrini. Detrás estaban las agrupaciones estudiantiles de la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario (Feser) y el Movimiento de Unidad Secundaria (MUS), entre la agrupación Varones Trans y No Binaries de Santa Fe, ATE y el Polo Obrero entre otras.

La postal festiva y masiva en la plaza se coronaba con infancias que jugaban en lo s dispositivos lúdicos que posee la plaza desde su renovación. Todo era paz, amor y diversión , en un marco de respeto donde no hubo inconveniente alguno.

En uno de los sectores de la caravana se encontraban Natalia (22 años) y Nicolás (23) con dos tragos en la mano. Más allá de la celebración, el argumento y la posición fue clara desde el vamos. "Si bien es una celebración de un montón de derechos ya conquistados, estamos atravesando una situación política delicada, de modo que no deja de perder el sentido de marcha y de reclamo a muchos dichos reprochables del presidente (Javier Milei), a su gobierno y a La Libertad Avanza (LLA)", apuntó Nicolás.

Natalia acotó: "Venimos de un montón de años de conquistas ganadas tales como la ley de paridad trans y la de matrimonio igualitario y otras reivindicaciones que hemos logrado por salir a las calles. Es un momento para recordar que no hay que dejar de luchar ni bajar los brazos por los derechos ya conquistados, que en cualquier momento nos pueden quitar".

marcha del orgullo1.jpg

Esta claro que hay una generación de jóvenes que tienen una idea clara de lo que significa construir derechos y defender lo público. Muestra de ello es lo que postuló la joven: "Si bien no tiene que ver con disidencias sexuales, el intento de cierre del hospital de salud mental Laura Bonaparte es un retroceso en una de las conquistas que ya hemos ganado. Por eso hay que defender con uñas, cuerpo y dientes, con todo lo que tenemos".

Y celebró: "Sin dudas que, más allá de eso, este es un espacio que es de fiesta, más allá del reclamo por nuestros derechos a conquistar y ya conquistados, ya que es un espacio para encontrarnos con quienes amamos, como por ejemplo... él (risas)"

Derechos conquistados a defender

Gina (26 años y Lechu (32) se conocieron hace ocho años en Rosario, ya que Lechu es oriunda de Paraguay y "allá está prohibido" el matrimonio igualitario y las parejas disidentes no son muy bienvenidas, según afirman en declaraciones a La Capital.

marcha del orgullo3.jpg

"Nos casamos en 2023 y creemos que esta movida representa también esa resistencia de un derecho ganado, ya que nunca nada es ganado para siempre. Con un presidente como el que tenemos esta todo más complicado todavía, por eso me pone contenta ver toda esta gente y toda esta movida", destacó Gina.

En eso, Lechu reforzó: "Creo que es muy importante y muy simbólico que sea numerosa la marcha porque estamos perdiendo un montón de derechos con esta gestión".

"En Paraguay no es legal. No es que todo es igual en Latinoamérica. De hecho, en la calle aún hay mucha homofobia, y tener un presidente que representa esa gente es complejo también porque lo que pasó en Barracas (el triple femicidio), propio del discurso de odio que se reproduce una y otra vez. "Creo que si bien hay derechos conquistados, no podemos quedarnos quietos y necesitamos lucharla siempre", aclararon ambas.

Huilen cursa en el colegio Normal Nº3 de Rosario y fui a la marcha junto a sus amigas y amigos, donde también había alumnos y alumnas de la Gurruchaga. "Esta es mi primera marcha", destacó con alegría la joven adolescente.

marcha del orgullo5.jpg

Y describó: "Vinimos con todos mis amigos y amigas y nos acompaña otro amigo de Países Bajos, que también viene por primera vez a una marcha. Por eso estoy contenta también, de enseñarle lo que es Rosario, Argentina, ya que en otros países no se vive como acá, donde realmente hay mucha libertad".

Sensaciones de una primera marcha

También opinó: "Me parece una experiencia muy linda para todo aquel que pueda expresarse, ya que vinimos a hacerle el aguante a muchos amigos y amigas, tanto del Normal Nº3 como de la Gurruchaga"

En otro sector de la inmensa columna humana, Azul y Selene esperaban la llegada de una amiga, a quien le íban a hacer "el aguante". Ambas son alumnas del colegio Monseñor Boneo, de barrio Refinería.

"Venimos a acompañar a nuestra amiga, que viene a su segunda marcha. Yo pertenezco al colectivo, ya que desde hace tres años me autopercibo bisexual y son muy feliz con mi decisión junto a mi novio, que es trans. Por eso vengo súpercontenta a acompañarlos", valoró Selene.

marcha del orgullo4.jpg

Dijo que "los chicos (compañeros de curso y colegio ) como que aún tienen cierto rechazo, pero las chicas lo llevan mejor, aunque hay muchos chicos que pertenecen a la comunidad. De todos modos, nuestra escuela lo lleva bastante bien y lo acepta muy bien".

En ese contexto, comentó que ahora hay una mayor apertura hacia las disidencias, pero no concordaron con quienes sienten homofobia con todo este movimiento y no respetan la decisiones personales. "¿Por qué les afecta si a ellos nos les afecta en nada? Cada cual debe sentirse libre de pensar y decidir lo que quiera y por suerte ahora está mucho más aceptado en la sociedad", reflexionó la joven adolescente.

La carroza y la fiesta

En medio de la columna de participantes se encontraba una carrosa que hacía las veces de boliche itinerante. Básicamente se trataba de un camión Wolkswagen con acoplado lookeado, donde reproducían música y era coordinado por los organizadores de la marcha, lo que le daba una impronta de una mítica Love Parade a pura música, baile e intervenciones intrépidas para hacer bailar a todos y todas a pura vengalas de humo y morteros con papel picado. Eran cerca de las 18.30 y el humo, papel picado, brillos y música le otorgaban un atardecer mágico a la avenida Pellegrini, rodeada de grupos familiares.

marcha del orgullo9.jpg

Sobre Pellegrini, inundada de una verdadera marea humana, cervezas, tragos y humo dulce, la carroza avanzaba y agitaba a toda una multitud. El momento de mayor esplendor se vivió a la altura de San Martín, cuando una pareja de adultos mayores se asomó de su balcón de un cuarto piso y exhibió la bandera multicolor y se prendió a la fiesta.

Con la caída del sol la inmensa caravana tomó Buenos Aires y se dirigió hacia el Monumento a la Bandera, donde como ocurre todos los años se iba a leer un documento y se llevaba a cabo una gran fiesta, es decir, la continuidad y confirmación de que la calle sigue siendo de quienes salen a caminarla, sin violencia, con alegría amor y tolerancia.