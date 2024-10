Maratón La Capital: cada vez falta menos para la gran fiesta deportiva de la ciudad

Cada vez falta menos para volver a vivir una verdadera fiesta deportiva de la ciudad y por tercer año consecutivo. Está llamado a ser un clásico rosarino, pero no se trata de fútbol sino de la Maratón La Capital , una carrera que en sus distancias de 5K y 15K promete llenar de alegría y diversión a gran cantidad de inscriptos que atravesarán el original recorrido que propone. Ya quedan pocos días para el cierre de las inscripciones, el jueves 17, y muy buena cantidad de anotados para disfrutar de una carrera en familia.

Mucha expectativa por la maratón La Capital

"Faltan muy pocos días, muy entusiasmado por volver a correr esta carrera. Me contaron que viene muy bien el número de inscriptos y no me sorprende porque la maratón de La Capital vino para quedarse en el calendario de carreras de Rosario", destacó el reconocido periodista y apasionado maratonista.