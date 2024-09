Maratón La Capital, una carrera con circuito original que hace latir el corazón de Rosario

El recorrido de la maratón La Capital

El recorrido de la maratón de La Capital, este año en sus distancias de 15K y 5K, comprende la avenida Diario La Capital hacia su intersección con avenida Belgrano, sube en Córdoba y allí pasa por el Concejo y el Monumento a la Bandera.

Una vez que las piernas quedan un tanto al límite de esa primera cuesta, ingresa al centro por Laprida para tomar Rioja, dobla hacia la derecha en Sarmiento y pasa por la puerta del Decano de la Prensa Argentina y luego vuelve a descender por Sargento Cabral.

En ese tramo el recorrido se bifurca: los que participan de la distancia corta vuelven por Belgrano y suben por avenida Pellegrini hacia Necochea y quienes lo hacen en la distancia larga van hacia el norte por Calle Recreativa hasta el retome.

Los recuerdos del podio en el debut

La atleta de Atenas Running Team Aminé Mazur Mansur ganó la primera edición en 15K. Venía de obtener otro lauro local al resultar la mejor rosarina en los 42 kilómetros de Rosario y aún buscaba nuevos objetivos en lo que restaba de aquel 2022.

"Lo que quisieron transmitir se reflejó muy bien en el recorrido", puntualizó Mazur en declaraciones a La Capital respecto al circuito y la propuesta deportiva. Destacó que la carrera le resultó "muy linda".

"El recorrido es distinto al resto y eso la hizo mucho más entretenida, con lo cual considero que le otorga un plus. Pasa por el centro de Rosario y por la puerta del diario La Capital, lo cual le ortorga mayor sentido de pertenencia a la ciudad y a la carrera", valoró.

Con años de experiencia en carreras de calle y varios podios en su haber, Mazur remarcó que la competencia arranca en bajada, posee cuestas y eso lleva a plantear una estrategia un tanto diferente al resto de las carreras.

"Recomiendo recorrerla como siempre de menor a mayor, por una cuestión de que al arrancar en pendiente descendente puede resultar traicionero para las piernas. Esa situación similar ocurre, pero a la inversa, cuando llega el tramo final de la carrera y hay que subir la cuesta de Pellegrini previo al ingreso al parque Urquiza, donde está la llegada", recomendó.

"Esa situación transforma la carrera en mucho más divertida y desafiante a la vez", agregó.

Salvador Gorosito, hijo de un maratonista histórico de Rosario, se impuso en varones en esa primera edición en 15K. En la víspera del Sudamericano U23, la joven promesa del grupo Rosario Calle y Pista también coincide en el toque distintivo del recorrido que propone la maraton de La Capital.

"Me pareció interesante. A diferencia de otras carreras de Rosario, que utilizan la Calle Recreativa, esta pasa por el frente del diario, se corre por las calles del centro y se pone difícil en el final. Por eso digo que tiene un recorrido bastante original", comentó Salvador en clara alusión al recorrido a lo largo del microcentro y las subidas y bajadas que propone la competencia.

A la hora de plantear la carrera para esta tercera edición, Gorosito consideró: "Recomendaría aprovechar la primera bajada, guardar fuerzas en las subidas que vienen después para tomar un ritmo parejo en el tramo llano y ahí sumar todas las fuerzas para el tramo de la subida de Pellegrini y poder llegar con todo el resto al tramo del parque Urquiza".

También manifestó que le gustaría volver a correrla este año, pero antes de eso tiene a la vista Sudamericano de atletismo U23, su gran objetivo, por señaló que evaluará si puede estar presente.

Momentos imborrables en el corazón de la ciudad

Victoria Rodríguez Piro se subió a lo más alto del podio en los 6,5K que proponía la primera edición de la maratón de La Capital. La joven de Rosario Calle y Pista le hizo frente a las cuestas y así se llevó ese primer puesto en 2022. Organización, recorrido y lugares del microcentro son los detalles que aún valora la corredora, a dos años de aquella competencia.

"La carrera estuvo muy buena, muy bien organizada y el recorrido es lo que hace la diferencia, ya que el resto de las carreras en Rosario suelen pasar por los mismos lugares. Creo que el hecho de que pase por calles del centro y la puerta del diario, sume a la convocatoria de corredores y corredoras", comentó en declaraciones a este medio.

Además de las recomendaciones apuntadas por los corredores anteriores, Rodríguez Piro sostuvo que el disfrute de esta carrera es lo que puede marcar también la diferencia. "Ya lo hice también el año pasado, pero este año no voy a poder porque vengo recuperándome de una lesión tras la maratón de Rosario, pero sin dudas que volvería a correrla", aseguró.

Matías Labrador, del mismo equipo de atletismo, ganó también aquella mañana cálida y apacible. Aún recuerda con elogios hacia la organización la carrera y aquella distancia (6,5K) que ganó de punta a punta. "La carrera estuvo espectacular. Hubo muchos premios, reconocimientos a cada categoría y un recorrido diferente al resto a lo que estamos acostumbrados a recorrer por la ciudad", valoró en coincidencia con los otros corredores.

En ese sentido consideró "muy acertado al ser su primera edición innovar justamente con el recorrido, pasar por el corazón de la ciudad, dando a conocer otros edificios históricos, cosa que ninguna otra lo hace".

A la hora de plantear la carrera, Matías comentó que siempre respeta el plan de entrenamiento, cuidando los ritmos, aunque a veces no salga el resultado buscado. Al parecer, su estrategia planteada aquella vez tuvo éxito y por eso recomendó cómo correrla.

"Tiene una largada rápida y luego llega la primer cuesta sobre el Monumento, así que la recomendación personal es hacer una partida un poco más suave para llegar con buen aire a la primera subida. Lo mismo al final del recorrido, cuando sobre Pellegrini se hace una cuesta larga", caracterizó.

Sin embargo, dejó en claro qué es lo esencial en esa competencia: "Lo más importante es disfrutar de cada lugar de nuestra hermosa ciudad. Sin dudas este será el tercer año que voy a correrla, ahí nos veremos el 20 de octubre".

Apuesta y festejos en la segunda edición

Si la primera edición prometía, el año siguiente los equipos de running subieron la apuesta y llevaron a la meta del parque Urquiza a los corredores del momento (aunque hubo ausencias obligadas por otros compromisos deportivos).

Así, Maxi Farías se impuso en la segunda edición de los 15,6K. El veloz atleta de Atenas Running Team ganó prácticamente de punta a punta e incluso experimentó un final emotivo y reñido junto a Yavé Frua (Rosario Calle y Pista), en los tramos finales, donde la resistencia a la fuerza jugó su parte en esa cuesta exigente de avenida Pellegrini hacia los metros finales.

"El chico que salió segundo, Yahvé Frua, me alcanzó en un momento. Pero como me sentía fuerte, me tí un cambio de ritmo y me fui solo en los últimos 2 kilómetros para poder hacer la diferencia", recuerda Maxi en declaraciones a este medio al recordar el final del año pasado de la Maratón de La Capital.

"Fue la primera vez que corrí", acota. Y señala: "Cuando ví el circuito y me di cuenta que terminaba con al cuesta de avenida Pellegrini, elegí salir los primeros 10K a ritmo de media maratón para tratar de levantar los últimos 5 kilómetros, así que mi idea fue plantearla así para llegar bien al último tramo".

Se trata justamente de un corredor de fondo que acaba de resultar el mejor rosarino en la media maratón de Buenos Aires con un registro de 1 hora, 08 minutos y 10 segundos (a razón de un ritmo promedio de 3' 12'' por kilómetro).

Como si esto fuera poco, Maxi Farías ya dijo presente para esta tercera edición, con lo cual hay promesa de alto vuelo. "La vuelvo a correr, vamos a tratar de dar lo mejor porque me gustó mucho la carrera", aseguró.

Y destacó: "Me pareció muy bien organizada y con un circuito muy distinto al que nos tienen acostumbrados en Rosario. La había tomado como preparación porque estaba preparando la media maratón de Puerto Norte. La verdad que me vino muy bien".

La triatleta Luisina Viletto se llevó la segunda edición realizada el año pasado en 15,6K. La deportista que coordina su propio equipo, L y A Training Team, salió firme, fuerte y a ritmo parejo, fiel a su estilo de competir, y logró aguantar la dura cuesta de Pellegrini para llevarse un merecido premio.

"La Maratón de La Capital es diferente al resto ya desde la largada, en el parque Urquiza. No hay otra que llegue desde ahí. Se corre por algunas partes céntricas de la cuidad pasando particularmente por la sede del diario de nuestra ciudad", señaló Viletto al caracterizar el circuito.

En eso describió que "tiene algunas pendientes, sobre todo la que más cuesta es la última antes de la meta. Eso le da un sabor distinto y la hace diferente".

A la hora de plantear un plan de carrera, Luisina indicó: "Siempre recomiendo correr las carreras parejas, es lo que me resulta . Buscar el ritmo deseado , entrando y posible y sostener, teniendo en cuenta la última subida de calle Pellegrini".

"Si te gusta correr, no dudes en anotarte en esta carrera y disfrutar al máximo", aconsejó.

Controlar la ansiedad y disfrutar el desafío

Elías Olivera, quien suele correr en pista en distancias de 800 y 1.500 metros en el equipo que conduce Cristian Crobat de Atenas ganó también de punta a punta y sin sobresaltos la edición pasada de la distancia corta y participativa (6,5k). De ese mismo equipo también ganó en categoría mujeres la atleta colombiana Valeria Mora en la misma distancia y por eso ambos comentaron sus sensaciones.

"Voy a volver a correr", adelantó Elías al ser consultado. Y destacó: "La carrera me pareció muy buena, muy bien organizada. El recorrido fue bastante exigente, sobre todo a la altura del microcentro, y después nos tocó la subida de Pellegrini, donde hay adoquines y las piernas se exigen al máximo".

Es por eso que Elías recomendó correr la carrera "de manera progresiva, sabiendo que ni bien comienza hay una bajada (las avenidas diario La Capital y de la Libertad), después te encontrás con una cuesta (Córdoba en ascenso hacia Laprida) y nuevamente un descenso en la bajada Sargento Cabral. Por eso hay que plantear bien la estrategia y controlar la ansiedad".

A Valeria Mora le siente muy bien la carrera por tratarse de un fecha donde el clima le resulta muy agradable y familiar respecto a su Medellín de origen. "Es un clima muy agradable a esta altura para una carrera de calle y eso suma bastante, más allá de la organización de la competencia, que me gustó mucho", contó Vale.

También dijo que la carrera estaba muy bien señalizada y también pudo notar la participación de quienes formaron parte de la caminata integrativa, de modo que quedó "muy conforme".

"Claramente el circuito diferencia esta carrera con respecto a otras, puesto que pocas carreras tienen cuestas en esas distancias. También el hecho de pasar por el centro y por la puerta del diario la hace diferente a otras", destacó.

En eso recomendó "estar bien preparado físicamente como en todas las carreras, incluso por las cuestas que propone el circuito".

Y recordó que el año pasado fue su primera participación y este año dirá presente otra vez. "Voy a volver a correrla", prometió.