La madre que celebra su día corriendo una maratón junto a su hijo

"Correr con Guido es sentir que la vida me fluye por las venas" , anticipa Fabiana Rijo, con alegría y emoción. Esta madre, que no se separa nunca de su hijo, celebrará su día junto a él corriendo este 20 de octubre la maratón de La Capital, que organiza el Decano de la Prensa Argentina por tercer año consecutivo, en las distancias de 5k y 15k.

En alusión al Día de la Madre, que se celebrará justamente ese domingo 20 de octubre, resalta: "Verlo correr a Guido es una mezcla de emociones: alegría, orgullo, bienestar. Porque Guido pasó por situaciones muy difíciles de salud y por tantos pronósticos desalentadores, que verlo correr, disfrutar y que mucha gente grite su nombre es como que ya ganó el podio de la vida".

"Contagiar a Guido de esa pasión y esas ganas y euforia que provoca estar en movimiento y hacer un deporte te brinda amigos y es lo que le pasa a mi hijo. Practicar atletismo en Olimpiadas Especiales Argentina va más allá de la actividad recreativa. Es encontrarse con amigos, planear salidas, actividades sociales, donde el deporte es una excusa", reflexiona con emotividad.

"Haberle contagiado a mi hijo que el deporte es salud física y mental y que él se haya enganchado, la verdad que es fabuloso", asegura.

Cuándo comenzó a correr

La historia de Fabiana con las carreras de fondo surgió hace más de 16 años. Después de una etapa muy difícil que atravesó con su hijo, comenzó a pensar que necesitaba hacer algo. Así se anotó en un grupo de entrenamientos y conoció mucha gente que empezó a motivarla.

"Un día me inscribí en 10k y así sucesivamente hasta que después me anoté para correr 21K, en 30k, en 50k y 55k de montaña, pero también me gusta correr en calle como, por ejemplo, la maratón de La Capital, porque en el camino me encuentro con conocidos y, a medida que te cruzan, te van alentando", comenta.

Y concluye: "El deporte es la mejor terapia para combatir no solamente cuestiones físicas sino muchas cuestiones emocionales. Es algo que, aunque el día sea difícil, no dejo de hacer".

El recorrido de la maratón La Capital

El recorrido de la maratón de La Capital, este año en sus distancias de 15K y 5K, comprende la avenida Diario La Capital hacia su intersección con avenida Belgrano, sube en Córdoba y allí pasa por el Concejo y el Monumento a la Bandera.

Una vez que las piernas quedan un tanto al límite de esa primera cuesta, ingresa al centro por Laprida para tomar Rioja, dobla hacia la derecha en Sarmiento y pasa por la puerta del Decano de la Prensa Argentina y luego vuelve a descender por Sargento Cabral.

En ese tramo el recorrido se bifurca: los que participan de la distancia corta vuelven por Belgrano y suben por avenida Pellegrini hacia Necochea y quienes lo hacen en la distancia larga van hacia el norte por Calle Recreativa hasta el retome.

La inscripción está abierta y todos los datos están disponibles en https://maraton.lacapital.com.ar/