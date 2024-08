La mujer que ideó una marca de calzados que es un clásico rosarino

Marta está en este negocio desde fines de los años 80. Comenzó primero vendiendo carteras de cuero que fabricaba su primo en una planta en Buenos Aires hasta que esa industria cerró. Entonces junto a su esposo y socio René Brochier decidieron entrar en el negocio del calzado. Marta no lo dudó: ese era el camino. “Un día me llama René y me dice que había un local vacío en la galería Libertad, que en aquella época era como decirte hoy el Alto Rosario. Nunca había locales vacíos ahí. Llamé y el dueño me dice que si lo quería fuera en ese momento con la plata que tuviese para señarlo. Me fui con todo lo que tenía en casa. Me lo entregaron un viernes, lo arreglamos y pintamos como pudimos. El lunes mismo lo abrimos”, relata Marta. Era el 4 de diciembre de 1999 y nacía The Bag Belt.