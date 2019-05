Macri saludó al rosarino que hizo cumbre en Nepal

Juan Pablo Sarjanovich fue el primer rosarino en subir a Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo. El ascenso se concretó el 15 de mayo -a las 7.30, hora de Nepal- y ahora recibió nada menos que el saludo y las felicitaciones del presidente Mauricio Macri.

"Hola Juan Pablo, soy Mauricio Macri, para felicitarte por tamaña hazaña de hacer cumbre en la tercer montaña más alta del mundo, me encantaría que me cuentes cuantos meses entrenaste, me dicen que empezaste entrenando en el Chaltén", expresa el presidente en audio enviado al rosarino.

Y sigue: "Saludos a todos lo que lo hicieron posible, realmente es un orgullo muy grande que quieras llevar la bandera argentina tan alto, un abrazo muy grande".

Juan Pablo es un montañista rosarino de 43 años, con más de 50 expediciones bajo sus pies, sobre roca, glaciares y hielo. Estuvo en el Aconcagua y el Ojos del Salado -el volcán más alto del mundo y el segundo pico de América-, participó de tres expediciones al Himalaya, hizo dos ascensos al Manaslú -la octava más alta- y una al Broad Peak -la undécima de la Tierra, en Pakistán-, entre otras tantas.

El 15 de mayo hizo cumbre en Kanchenjunga, que mide 8.586 metros de altura y está ubicada en el Himalaya entre Nepal e India y es el tercer pico más alto del mundo.

"Lo mejor de subir un ochomil es bajar y poder contarlo! Hermosa batalla. Creo que fui digno del sufrimiento. Gracias a todos por el aguante!", escribió Juan Pablo en Facebook.

En esa expedición un total de 59 montañistas de todo el mundo que hicieron cumbre aquel día, pero la hazaña también fue atravesada por la tragedia: un chileno desapareció y dos indios murieron en el intento.

El chileno Rodrigo Vivanco coronó el Kanchenjunga pero se perdió o sufrió algún percance durante la primera parte del descenso el 15 de mayo pasado. Las esperanzas de rescatarlo con vida se volvieron nulas. En tanto, los escaladores indios Biplav Baidya, de 48 años, y Kuntal Kakar, de 46, murieron, así se confirmó desde el departamento de Turismo nepalí. Baidya murió durante el descenso y Karar a 8 mil metros de altura en su ruta de ascenso.